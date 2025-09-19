Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в град Стара Загора за периода от 22.09.2025 год. до 25.09.2025 год.
|Понеделник 22.09.2025 год.
|1
|ул. „Алеко Константинов“
|от хотел „Омега“
|до бул. „България“
|Вторник 23.09.2025 год.
|1
|ул. „Алеко Константинов“
|от хотел „Омега“
|до бул. „България“
|Сряда 24.09.2025 год.
|1
|бул. „България“
|Четвъртък 25.09.2025 год.
|1
|бул. „България“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.