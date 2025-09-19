петък, септември 19, 2025
Последни:
Региона

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Редактор

Предварителен график за миене на улиците в град Стара Загора за периода от 22.09.2025 год. до 25.09.2025 год.

Понеделник 22.09.2025 год.
1ул. „Алеко Константинов“от хотел „Омега“до бул. „България“
Вторник 23.09.2025 год.
1ул. „Алеко Константинов“от хотел „Омега“до бул. „България“
Сряда 24.09.2025 год.
1бул. „България“
 Четвъртък 25.09.2025 год.
1бул. „България“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Интересно от мрежата

Вижте още

Хасково празнува 140 години от Съединението на България

Редактор

Областните управители на Габрово и Велико Търново обединяват усилия за спешно премахване на опасните дървета около далекопроводите

Редактор

Пръскане против кърлежи и комари в Ямбол

Редактор

Pin It on Pinterest