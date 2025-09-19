Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в град Стара Загора за периода от 22.09.2025 год. до 25.09.2025 год.

Понеделник 22.09.2025 год. 1 ул. „Алеко Константинов“ от хотел „Омега“ до бул. „България“ Вторник 23.09.2025 год. 1 ул. „Алеко Константинов“ от хотел „Омега“ до бул. „България“ Сряда 24.09.2025 год. 1 бул. „България“ Четвъртък 25.09.2025 год. 1 бул. „България“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

