вторник, август 26, 2025
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора

Община Стара Загора информира, че във връзка с предстоящото събитие „Богородична стъпка“, което ще се проведе на Старозагорски баниQ се променя графикът за миене.

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 25.08.2025 год. до 29.08.2025 год.

Неделя/Понеделник 25.08.2025 год.
1ул. „Княз Борис“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Княз Борис“до бул. „Гурко“
3ул. „Пазарска“от ул. „Цар Иван Шишман“до ул. „Кольо Ганчев“
4ул. „ Петър Парчевич“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
5ул. „Георги С. Раковски“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
6ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Княз Борис“до ул. „Пазарска“
Понеделник/Вторник 26.08.2025 год.
1ул. „Димитър Наумов“от ул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
2ул. „Юрий Венелин“от ул. „Петър Парчевич“до бул. „Патриарх Евтимий“
3ул. „Петър Парчевич“от ул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
4ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Цар Симеон Велики“до ул. „Гурко“
5бул. „Гурко“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
6ул. „Димитър Наумов“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
7ул. „Цар Иван Шишман“от бул. „Гурко“до ул. „Христо Ботев“
Вторник/Сряда 27.08.2025 год.
1ул. „Христо Ботев“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Димитър Наумов“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
3ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
4ул. „Гладстон“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
5ул. „ Петър Парчевич“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
6ул. „ Г.С.Раковски“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
7ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
8ул. „ Гео Милев“от ул. „Христо Ботев“до ул. „Братя Жекови“
 Сряда/Четвъртък 28.08.2025 год.
1ул. „Братя Жекови“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
2ул. „Димитър Наумов“от ул. „Братя Жекови“до бул. „Славянски“
3ул. „Цар Иван Шишман“от ул. „Братя Жекови“до бул. „Славянски“
4ул. „Гладстон“от ул. „Братя Жекови“до бул. „Славянски“
5ул. „Петър Парчевич“от ул. „Братя Жекови“до бул. „Славянски“
6ул. „Кольо Ганчев“от ул. „Братя Жекови“до бул. „Славянски“
7бул. „Славянски“от бул. „Руски “до бул. „Патриарх Евтимий“
Четвъртък/Петък 29.08.2025 год.
1Старозагорски бани

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

