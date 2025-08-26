Община Стара Загора информира, че във връзка с предстоящото събитие „Богородична стъпка“, което ще се проведе на Старозагорски баниQ се променя графикът за миене.

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 25.08.2025 год. до 29.08.2025 год.

Неделя/Понеделник 25.08.2025 год. 1 ул. „Княз Борис“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Княз Борис“ до бул. „Гурко“ 3 ул. „Пазарска“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Кольо Ганчев“ 4 ул. „ Петър Парчевич“ от ул. „Княз Борис“ до ул. „Пазарска“ 5 ул. „Георги С. Раковски“ от ул. „Княз Борис“ до ул. „Пазарска“ 6 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Княз Борис“ до ул. „Пазарска“ Понеделник/Вторник 26.08.2025 год. 1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Гурко“ 2 ул. „Юрий Венелин“ от ул. „Петър Парчевич“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 3 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Гурко“ 4 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Гурко“ 5 бул. „Гурко“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“ 6 ул. „Димитър Наумов“ от бул. „Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 7 ул. „Цар Иван Шишман“ от бул. „Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ Вторник/Сряда 27.08.2025 год. 1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 4 ул. „Гладстон“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 5 ул. „ Петър Парчевич“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 6 ул. „ Г.С.Раковски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 8 ул. „ Гео Милев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ Сряда/Четвъртък 28.08.2025 год. 1 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“ 2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 4 ул. „Гладстон“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 5 ул. „Петър Парчевич“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 6 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 7 бул. „Славянски“ от бул. „Руски “ до бул. „Патриарх Евтимий“ Четвъртък/Петък 29.08.2025 год. 1 Старозагорски бани

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

