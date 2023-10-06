Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за следващата седмица
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 09.10.2023 год. до 13.10.2023 год.
Неделя/Понеделник 09.10.2023 год.
1 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
2 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
3 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Августа Траяна“
4 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“
5 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“
6 ул. „Стара Планина“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Августа Траяна“
7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Стара Планина“ до ул. „Августа Траяна“
8 ул. „Господин Михайловски“ от Средна гора до ул. „Августа Траяна“
Понеделник/Вторник 10.10.2023 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
- ул. „Иван Шишман“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“
7 бул. „Боруйград“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Вторник/Сряда 11.10.2023 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“
ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до ул. „Васил Левски“
Сряда/Четвъртък 12.10.2023 год.
1 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Георги С.Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
Четвъртък/Петък 13.10.2023 год.
1 бул. „Патриарх Евтимий“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Генерал Столетов“
2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
3 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“
7 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Георги Сава Раковски“ до бул. „Патриарх Евтимий“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.