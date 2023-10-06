Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за следващата седмица

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода

от 09.10.2023 год. до 13.10.2023 год.

Неделя/Понеделник 09.10.2023 год.

1 ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“

2 ул. „Августа Траяна“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“

3 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Августа Траяна“

4 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“

5 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Августа Траяна“

6 ул. „Стара Планина“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Августа Траяна“

7 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Стара Планина“ до ул. „Августа Траяна“

8 ул. „Господин Михайловски“ от Средна гора до ул. „Августа Траяна“

Понеделник/Вторник 10.10.2023 год.

1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

ул. „Иван Шишман“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Боруйград“

7 бул. „Боруйград“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“

Вторник/Сряда 11.10.2023 год.

1 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Васил Левски“

ул. „Васил Левски“ от бул. „Руски“ до ул. „Васил Левски“

Сряда/Четвъртък 12.10.2023 год.

1 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

2 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

3 ул. „Георги Кюмюрев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

4 ул. „Георги С.Раковски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Генерал Столетов“

7 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Руски“ до бул. „Патриарх Евтимий“

Четвъртък/Петък 13.10.2023 год.

1 бул. „Патриарх Евтимий“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Генерал Столетов“

2 ул. „Димитър Наумов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“

3 ул. „Иван Шишман“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“

4 ул. „Георги Сава Раковски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“

5 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“

6 ул. „Господин Михайловски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Княз Борис“

7 ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Георги Сава Раковски“ до бул. „Патриарх Евтимий“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

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