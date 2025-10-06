Предупреждение за значителни валежи в област Разград

Областният управител отправя предупреждение към граждани и шофьори за значителни валежи в област Разград през следващите 24 часа.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде червен предупредителен код за значителни валежи за вторник – 7 октомври, в Източна България. Очакват се продължителни валежи и количества над 65 мм за 24 часа. Предупреждава се населението на област Разград да бъдат взети мерки за предпазване и действане според съветите на компетентните власти.

Съществува възможност за сериозни затруднения в транспорта. Има опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.

Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения, което е риск за живота и здравето на хората.

