Предупреждение за значителни валежи и предприети мерки в област Разград

Във връзка с получена информация от Национален оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за потенциално опасни метрологични явления, свързани със значителни валежи от дъжд с количества до 35 л.кв.м, Областна администрация Разград предприема следните мерки:

Изпратено е писмо с указания до собствениците на язовирни стени и съоръжения, за очаквания приток на водни маси и наблюдението, което трябва да осъществяват.

Дадени са указания за постоянно наблюдение на речните корита в урбанизираната територия, като специално внимание е обърнато на общини с рисковите участъци.

Създадена е организация за подаването от общините на максимална, достоверна и своевременна информация за предприемане на подходящите действия, което включва и съобщения за предупреждение на населението, чрез системата BG-ALERT.

Предупреждават се шофьорите и гражданите за възможност от паднали дървета на пътя, аквапланинг и затруднение по кръстовищата в ниските части на град Разград.

