Предстоящи спортни събития в Добрич
31.01.2024 г., 14.00 ч. футбол
Футболен клуб „Добруджа 1919“ ще играе контрола срещу ФК „Злин“ Чехия
Място: Стадион Belek (Турция)
31.01.2024 г. баскетбол
Зона Добруджа – мини момчета до 11 г.,
10:30 Варнабаскет – Ънстопабъл
11:30 Ънстопабъл – Черно море
13:30 Ънстопабъл – СтарБаскет
Място: спортна зала „Христо Борисов“, гр. Варна
01-25.02.2024 г. футбол
Добричкият футболен клуб „Приказките“ ще представи нашия град на Международния младежки футболен турнир Continental Kronos Cup 2024
Място: Пловдив
01.02.2024 г., 18.30 ч. бридж
Регионален двойков бридж турнир на импове
Място: Бридж клуб (ул. „Княз Дондуков“ 23)
Организатор: СК „Дама купа“
02.02.2024 г. волейбол
Двубой от XIV кръг на първенството по волейбол
СВК Добруджа 07 (Добрич) срещу ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)
Място: Зала „Младост“, Бургас
03.02.2024 г. 14.00 ч. баскетбол
Осминафинал Купа на Българска баскетболна лига
„Олимпия“ Ямбол – „Ънстопабъл“ Добрич
Място: Спортна зала „Сила“ гр. Пловдив
03.02.2024 г. лека атлетика
СКЛА „Добруджа“ ще участва в Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г. – трибой.
Място: София