Предстоящи спортни събития в Добрич

31.01.2024 г., 14.00 ч. футбол

Футболен клуб „Добруджа 1919“ ще играе контрола срещу ФК „Злин“ Чехия

Място: Стадион Belek (Турция)

31.01.2024 г. баскетбол

Зона Добруджа – мини момчета до 11 г.,

10:30 Варнабаскет – Ънстопабъл

11:30 Ънстопабъл – Черно море

13:30 Ънстопабъл – СтарБаскет

Място: спортна зала „Христо Борисов“, гр. Варна

01-25.02.2024 г. футбол

Добричкият футболен клуб „Приказките“ ще представи нашия град на Международния младежки футболен турнир Continental Kronos Cup 2024

Място: Пловдив

01.02.2024 г., 18.30 ч. бридж

Регионален двойков бридж турнир на импове

Място: Бридж клуб (ул. „Княз Дондуков“ 23)

Организатор: СК „Дама купа“

02.02.2024 г. волейбол

Двубой от XIV кръг на първенството по волейбол

СВК Добруджа 07 (Добрич) срещу ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)

Място: Зала „Младост“, Бургас

03.02.2024 г. 14.00 ч. баскетбол

Осминафинал Купа на Българска баскетболна лига

„Олимпия“ Ямбол – „Ънстопабъл“ Добрич

Място: Спортна зала „Сила“ гр. Пловдив

03.02.2024 г. лека атлетика

СКЛА „Добруджа“ ще участва в Национален шампионат за момичета и момчета под 14 г. – трибой.

Място: София

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