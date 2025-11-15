Предстоящ ремонт на железния път налага временна промяна в режима на движение

Уведомяваме гражданите, че на 17, 18 и 19 ноември 2025 г. от 09:00 часа до 16:00 часа ще бъде извършен авариен ремонт на железния път (поправка на железния път по ниво) в обсега на железопътен прелез на жп км. 206+380 в гара Казанлък по 3-та жп линия на булевард “Никола Петков“ от село Овощник.

По време на ремонта ППС ще преминават през прелеза само по едното платно на движение. Преди прелеза ще има поставена необходимата вертикална сигнализация и лица, снабдени със сигнални принадлежности ще указват съдействие.

