Предстоящ ремонт на железния път налага временна промяна в режима на движение

Уведомяваме гражданите, че на 17, 18 и 19 ноември 2025 г. от 09:00 часа до 16:00 часа ще бъде извършен авариен ремонт на железния път (поправка на железния път по ниво) в обсега на железопътен прелез на жп км. 206+380 в гара Казанлък по 3-та жп линия на булевард “Никола Петков“ от село Овощник.

По време на ремонта ППС ще преминават през прелеза само по едното платно на движение. Преди прелеза ще има поставена необходимата вертикална сигнализация и лица, снабдени със сигнални принадлежности ще указват съдействие.

Габрово е част от европейски проект за зелена трансформация на бизнеса – стъпка към въглеродна неутралност до 2030 г.

Община Стара Загора и Нестле България стартираха залесяването на опожарените терени на „Седми километър“

Община Русе с публична покана за участие в актуализацията на ПИРО 2021–2027 г.

