Предстои публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Ямбол за 2024 г.

Председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков отправя покана към всички граждани на Ямбол за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет към 31.12.2024 г.

То ще се проведе на 17.09.2025 година (сряда) от 17:00 часа в зала 107 на Община Ямбол.

Съгласно Закона за публичните финанси, годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета се изготвя в срок до 31 август на следващата година. Публичното обсъждане е задължителен елемент от бюджетната процедура, след което отчетът се внася за гласуване и в Общинския съвет.

Пълният доклад и приложенията към него са публикувани преди публичното обсъждане на сайта на Общината и можете да се запознаете с тях чрез следния линк: https://yambol.bg/pokana_ob_obs_B_2024.

