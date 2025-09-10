сряда, септември 10, 2025
Последни:
Региона

Предстои публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Ямбол за 2024 г.

Редактор

Председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков отправя покана към всички граждани на Ямбол за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет към 31.12.2024 г.

То ще се проведе на 17.09.2025 година (сряда) от 17:00 часа в зала 107 на Община Ямбол.

Съгласно Закона за публичните финанси, годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета се изготвя в срок до 31 август на следващата година. Публичното обсъждане е задължителен елемент от бюджетната процедура, след което отчетът се внася за гласуване и в Общинския съвет.

Пълният доклад и приложенията към него са публикувани преди публичното обсъждане на сайта на Общината и можете да се запознаете с тях чрез следния линк:  https://yambol.bg/pokana_ob_obs_B_2024.

Интересно от мрежата

Вижте още

Безплатен транспорт до летището за грандиозното авиошоу осигурява Община Русе

Редактор

РИОСВ – Пловдив с мисия за дивата природа – над 40 спасени животни през юли и едно неочаквано пернато съкровище в сърцето на града

Редактор

В Стара Загора военнослужещи от формированията на Втора тунджанска бригада днес положиха клетва

Редактор

Pin It on Pinterest