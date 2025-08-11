Предстои обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Търговище за 2024 г.

Кметът на Търговище Д-р Дарин Димитров и председателят на Общинския съвет Тахир Тахиров канят гражданите на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Общината за 2024 г.

Обсъждането ще се проведе на 19 август, от 17.00 ч., в зала № 74 на местната администрация.

Поканени да вземат участие са представителите на бизнеса, неправителствения сектор, общинските съветници, кметове на кметства, журналисти, както и всички съграждани.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани в сайта на Община Търговище, раздел „Актуално – Обществени обсъждания“: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/ObshtestveniObsajdania/obsazhdane-otchet-budget24

