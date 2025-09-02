Предстои да станат ясни номинациите за Националната литературна награда „Елиас Канети“ 2025

На 4 септември /четвъртък/ в отдел „Култура, духовно развитие и изкуство“ на Община Русе ще се проведе заседание на Комисията за селекция и номиниране на носителите на Националната литературна награда „Елиас Кенети“ 2025.

С престижната награда се удостояват български автори в областта на белетристиката и драматургията за съвременни творби, публикувани и реализирани за първи път в последните 2 години, които кореспондират с духа и идеите на космополитния писател-хуманист Елиас Канети.

В 7-членния състав на комисията тази година са поканени да участват литературният историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов, проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на Международно дружество „Елиас Канети”, доц. д-р Велислава Донева от РУ „Ангел Кънчев“, представител на Община Русе, Теодора Димова – писател и драматург, номинирана за наградата „Елиас Канети“ през 2021 г., Крум Гергицов – театрален историк и критик, Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общинския съвет.

Тази година постъпилите предложения са 65, като 62 от тях са в раздел „Белетристика“ и три – в раздел „Драматургия“. Сред 65-те автори, които участват в конкурса за престижната награда, са Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Димитър Шумналиев, Владимир Зарев, Александър Секулов, Иван Станков, Алберт Бенбасат, Юрий Рахнев, Чавдар Ценов, Паулина Георгиева, Николай Терзийски, Радослав Бимбалов, Бойко Илиев и др.

След приключване работата на комисията, ще бъдат оповестени имената на номинираните в двете категории. Победителите ще станат ясни на тържествена церемония, организирана от Община Русе в навечерието на Деня на народните будители. Тя ще се състои на 31 октомври и със специалното участие на проф. Пенко Господинов – актьор и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Сценарист, режисьор и водещ на събитието ще бъде актьорът Венцислав Петков.

Наградата – бронзова статуетка, изработена от скулптора Мая Кубратова, се придружава от диплом и парична награда в размер на 5 000 лв. за белетристика и 2 000 лв. за драматургия.

Националната литературна награда „Елиас Канети” е учредена от Община Русе и Международно дружество „Елиас Канети” през 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе писател нобелист Елиас Канети.

