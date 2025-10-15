Предстои 8-то издание на фестивала за стари градски песни „Георги Бейков“

Тази седмица, на 17 октомври в петък ще се състои 8-то издание на Националния фестивал за стари градски песни „Георги Бейков“.

Фестивалът е посветен на именития певец от Свищов – Георги Бейков и се организира от община Свищов, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ и семейство Бейкови.

За поредна година фестивалът събира на една сцена изпълнители от цялата страна, за да продължи музикалната традиция.

Програмата е с начало 11.00 ч. и предвижда конкурсна част и гала концерт на победителите. Мястото е салона на Свищовското читалище, а входът е свободен за всички посетители.

П Р О Г Р А М А

11.00 ч. – НАЧАЛО – ОТКРИВАНЕ

11.10 ч. – ГСГП „Ехо от младостта“ към ККП „Щастливеца“, гр. Свищов

11.20 ч. – ВГ „Нежни звуци“ при НЧ „ „Паисий Хилендарски – 2001“, гр. Славяново

11.30 ч. – ЖПГ „Росна китка“, с. Александрово

11.40 ч. – ВГ при ПК „20ти век“, с. Горна Студена

11.50 ч. – ГСПГ „Настроение“, с. Алеково

12.00 ч. – МВГ „Стил“ при НЧ „Христо Ботев 1982“, гр. Белене

12.10 ч. – ГСГП „Дунавски полъх“ при ККП „Нове“ Свищов, гр. Свищов

12.20 ч. – ГСГП „Беленка“ при НЧ „Христо Ботев 1982“, гр. Белене

12.30 ч. – ВГ „Сияние“ при НЧ „Отец Паисий 1905“, гр. Полски Тръмбеш

12.40 ч. – Дует Павлина Петкова и Юлия Асенова при НЧ „Просвета-Драгомирово 1912“, с. Драгомирово

12.45 ч. – Дует „Мираж“ при НЧ „Отец Паисий 1905“, гр. Полски Тръмбеш

12.50 ч. – Славка Петрова и Киро Маринов при НЧ „Отец Паисий 1905“, гр. Полски Тръмбеш

12.55 ч. – ГСГП при НЧ „Просвета-Драгомирово 1912“, с. Драгомирово

13.05 ч. – ВГ „Вдъхновение“ при НЧ „Отец Паисий 105“, гр. Полски Тръмбеш

13.15 ч. – Група „Китка“ при НЧ „Изгрев-1927“, с. Кулина вода

13.25 ч. – Венета Колаксъзова при НЧ „Паисий Хилендарски 2001“, гр. Славянова

13.30 ч. – Марина Маринова при НЧ „Просвета Драгомирово 1905“, с. Драгомирово

13.35 ч. – Венета Колаксъзова и Пепа Кънева при НЧ „Паисий Хилендарски 2001“, гр. Славяново

13.40-14.00 ч. – ПОЧИВКА

14.00 ч. – Нели Цонева, с. Горски Сеновец

14.05 ч. – Дует „Нежни ружи“, с. Горски Сеновец

14.10 ч. – ГСГП „Феникс“, с. Върбак

14.20 ч. – Дамска вокална група „Стринавско ехо“, гр. Дряново

14.30 ч. – Корнелия Александрова при НЧ „Трудолюбие 1884“, гр. Бяла

14.35 ч. – Екатерина Любенова, с. Върбак

14.40 ч. – Хор „Аспаруховски бриз“ при НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна

14.50 ч. – ГСГП при НЧ „Иван Братанов – 1898“, с. Кардам

15.00 ч. – Марийка Тумбалова, гр. Дряново

15.05 ч. – Румяна Стойнова при НЧ „Иван Братанов – 1898“, с. Кардам

15.10 ч. – Дует Гергана Георгиева и Кристиан Ваклинов, гр. Пазарджик

15.15 ч. – ВГ „Романтика“ при НЧ „Трудолюбие 1884“, гр. Бяла

15.25 ч. – ВГ „Георги Шаранков“, гр. Пазарджик

15.35 ч. – Певческа група „Северняшки искри“, гр. Летница

15.45 ч. – ГСГП „Кармелита“, гр. Борово

17.00 ч. – НАГРАЖДАВАНЕ – ГАЛА КОНЦЕРТ

(носителите на първо място и на специални награди ще изпълнят по една песен)

Място на провеждане ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“

Вход свободен за посетители.

