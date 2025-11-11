Представят проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2″

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на публично събитие за представяне на напредъка по проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2″, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе на 12 ноември 2025 г. (сряда) от 13:30 ч. в малката конфе- рентна зала на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15.

ПРОГРАМА

(обща продължителност: до 50 минути):

13:30 Откриване и представяне на напредъка по проекта – Костадин Димитров, кмет на Община Пловдив (10 мин)

13:40 Андреас фон Буш, началник на отдел „България, Унгария и Словения“ (regio.e.3) – Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия (10 мин)

13:50 Представяне на добри практики – Иван Стоянов, зам.- кмет „Екология и здравеопазване“ (5 мин)

13:55 Представяне на предстоящи дейности и участие на гражданите – Василка Чопкова, директор дирекция „Опазване на околната среда“(5 мин)

14:00 Изказване на бенефициенти по проекта – реални ползи за домакинствата (5 мин)

14:05 Въпроси от медиите (10 мин)

14:15 Закриване

Очакваме Ви!

Заедно работим за по-чист въздух в Пловдив!

Иван СТОЯНОВ

заместник-кмет „Екология и здравеопазване“

