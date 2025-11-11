Представят проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2″
ПОКАНА
Имаме удоволствието да Ви поканим на публично събитие за представяне на напредъка по проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2″, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух“ по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
Събитието ще се проведе на 12 ноември 2025 г. (сряда) от 13:30 ч. в малката конфе- рентна зала на Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15.
ПРОГРАМА
(обща продължителност: до 50 минути):
13:30 Откриване и представяне на напредъка по проекта – Костадин Димитров, кмет на Община Пловдив (10 мин)
13:40 Андреас фон Буш, началник на отдел „България, Унгария и Словения“ (regio.e.3) – Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, Европейска комисия (10 мин)
13:50 Представяне на добри практики – Иван Стоянов, зам.- кмет „Екология и здравеопазване“ (5 мин)
13:55 Представяне на предстоящи дейности и участие на гражданите – Василка Чопкова, директор дирекция „Опазване на околната среда“(5 мин)
14:00 Изказване на бенефициенти по проекта – реални ползи за домакинствата (5 мин)
14:05 Въпроси от медиите (10 мин)
14:15 Закриване
Очакваме Ви!
Заедно работим за по-чист въздух в Пловдив!
Иван СТОЯНОВ
заместник-кмет „Екология и здравеопазване“