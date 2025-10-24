петък, октомври 24, 2025
Региона

Представят мистиката и историята на остров Света Анастасия с танцов спектакъл

Мистиката и историята на остров Света Анастасия ще бъдат претворени в танцов спектакъл.

За тази цел ОП „Туризъм“ ще кандидатства за финансиране на новия продукт за рекламиране на културно-историческото наследство на региона пред Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и/или разпространение – малки проекти 2025 г.“.
Проектът „Музикално-танцов спектакъл Мистика и история на Острова“ има за цел да реализира една нова идея, която съчетава в едно произведение танца и пърформанса, театъра, музиката, литературата, визуалните или екранните изкуства.
Спектакълът ще пресъздава историята на остров Света Анастасия от древността до наши дни. Той ще включва авторски музикални, танцови и визуални елементи. Техният унисон ще пресъздаде събития, легенди, фолклор в обща сценография чрез танц и облекло. Ще бъде включено използването на различни музикални инструменти, обвързани в историческа сюжетна линия, която ще разказва как е възникнал островът, ще проследи неговите исторически превратности и забележителни моменти през различните времена. 
Музикално-танцовият спектакъл ще бъде представян периодично пред публика както на сцената на остров Света Анастасия през активния летен сезон, така и на други обекти като Етнографски комплекс – Бургас, КТК „Ченгене скеле“, ТК „Акве калиде“ и други арт пространства в града и извън него. Представянето на спектакъла ще обогати културната и туристическа програма на Бургас.
Предложението за кандидатстване за финансиране на проекта „Музикално-танцов спектакъл Мистика и история на Острова“ ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет. Предвижда се Община Бургас да осигури собствени средства за реализирането на инициативата.

