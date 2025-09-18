Представят актуални данни за употребата на наркотични вещества и резултатите от превантивните инициативи

Съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна (ОСНВ), Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН (КС по ХИВ/СПИН) ще се проведе на 19.09.2025 г. (петък) от 10:00 ч. в Концертна зала на Младежки дом.

Дневният ред на събитието предвижда представяне на данни от специализирани полицейски операции в нощни заведения във Варна с присъствие на малолетни и непълнолетни. Ще бъде представена информация за установени нови наркотични вещества на територията на града. Ще бъдат докладвани данните за нефаталните спешни случаи, дължащи се на употреба на наркотични вещества и резултати от превантивни инициативи, реализирани в училищна среда и в общността. По време на заседанието ще бъдат представени и проектите на програми на съветите за 2026 г.

Покана за участие е отправена към представители на правоохранителни и правораздавателни органи, общинска администрация и общински съвет, образователни, социални и здравни институции, НПО.

