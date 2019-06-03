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Представлението „Изневери в повече“ се мести в залата Драматичен Театър – Пловдив

Недялко Тенев

Поради лошите метеорологични условия, представлението „ИЗНЕВЕРИ В ПОВЕЧЕ“ с участието на Христо Гърбов, Албена Михова, Евгени Будинов, Тихомир Благоев, Стела Ганчева, което трябваше да се играе тази вечер в лятно кино „Орфей“ от 21 часа

СЕ МЕСТИ В ЗАЛАТА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР –ПЛОВДИВ.
Началото ще е от 21:15.

За Вашия комфорт при настаняването ще се погрижат разпоредителите на място.
За повече информация можете да се обадите на телефон 0894611188
Организаторите се извиняват за неудобството и благодарят за разбирането!

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