Представлението „Изневери в повече“ се мести в залата Драматичен Театър – Пловдив
Поради лошите метеорологични условия, представлението „ИЗНЕВЕРИ В ПОВЕЧЕ“ с участието на Христо Гърбов, Албена Михова, Евгени Будинов, Тихомир Благоев, Стела Ганчева, което трябваше да се играе тази вечер в лятно кино „Орфей“ от 21 часа
СЕ МЕСТИ В ЗАЛАТА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР –ПЛОВДИВ.
Началото ще е от 21:15.
За Вашия комфорт при настаняването ще се погрижат разпоредителите на място.
За повече информация можете да се обадите на телефон 0894611188
Организаторите се извиняват за неудобството и благодарят за разбирането!