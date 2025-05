Представители на Община Мездра взеха участие в международен форум по европейски проект

В изпълнение на дейностите по Проект „30 години Маастрихт: Размисли върху миналото, настоящето и бъдещето на Европа“ („30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“) в Община Гавой, провинция Науро на остров Сардиния, Италия се проведе шестото събитие по проекта, партньор по който от българска страна е Община Мездра. Проектът се финансира от Програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) 2021-2027 г.

Международният форум събра повече от 70 участници, в т. ч. делегати от 8 европейски държави, партньори по проекта: Municipality Mezdra (България), Dimos Pileias Hortiatis (Гърция), Asociación Tiraboleiros (Испания), Tumbarinos di Gavoi и Comune di Gallodoro (Италия), Municipality Molėtai (Литва), Local Council Tas Sliema (Малта), União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo (Португалия) и Association La Didine (Франция), както и местни политици, студенти, преподаватели, младежки лидери, членове на селски сдружения и на граждански организации.

В качеството си на представители на Община Мездра сред участниците във форума бяха Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра и Михаела Горанова от Сдружение „Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН“.

Основната цел на събитието беше да се насърчат дискусии по темата „Свързани граждани, активни граждани“, фокусирана върху използването на цифрови инструменти за укрепване на европейските права и гражданската ангажираност. Конкретните цели включваха насърчаване на дигиталната грамотност, улесняване на обмяната на опит, свързан с европейските програми и документиране на впечатленията на участниците за електронната книга на проекта.

Програмата на форума включваше институционални посещения, семинари, кръгли маси, културни дейности и др.:

Официален прием в кметството на Гавой от кмета на общината домакин проф. Салваторе Лай и от заместник-кмета на Община Молетай Вайда Согуниене.;

Разговор на кафе: „Изследване на цифровите инструменти за по-добро разбиране на европейските права и задължения“ – презентации от делегациите.;

Посещения на живописното градче Орго̀золо и на тамошния Музей на маските.;

Работилница в Института „Кармело Флорис“: „Как дигиталните инструменти могат да подобрят участието ви в инициативи на ЕС“, водена от млади участници.;

Посещение на Музея „Фиоре Сардо“ и на Етнографския музей на сардинската култура.

Събитието съчета ефективно образователни, граждански и културни дейности, за да проучи как дигиталните инструменти могат да насърчат европейското гражданство и гражданското участие. Участниците се включиха в динамични работилници и семинари, фокусирани върху дигиталната грамотност и европейските права, вкл. практически сесии за използването на дигитални инструменти за гражданско участие и интерактивни дискусии с местни политици, студенти и граждански лидери.

Посещенията на място, вкл. тези на културни институции като Музея на маските и Музея „Фиоре Сардо“, улесниха по-дълбокия културен обмен и засилиха връзките между участниците.

Сесията „Разговори на кафе“ предостави платформа за всяка делегация да сподели опит по отношение на инициативи за дигитална грамотност, а семинарът в Института „Кармело Флорис“ подчерта практическите подходи към дигиталното ангажиране на младите хора.

Формулярите за оценка показаха удовлетворение от организацията, съдържанието и гостоприемството на домакините на събитието. Усилията за разпространение чрез социалните медии, местната преса и отзивите на участниците подобриха видимостта на проекта, като събраните материали допринесоха за предстоящата електронна книга.

Събитието в Гавой подчерта значението на дигиталната грамотност като инструмент за овластяване на гражданите и укрепване на европейските права, особено в селските и полуселските райони. Чрез насърчаване на открития диалог, практическите семинари и културния обмен, събитието засили целта на проекта да свързва гражданите в Европа чрез споделен учебен опит.

Следващото събитие по проекта е от 11 до 14 май във Фор дьо Франс, административен център на един от отвъдморските департаменти на Франция – остров Мартиника в Карибско море.

