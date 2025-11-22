Представиха видеоразказите на десет русенци с активно присъствие в живота на града през ХХ и ХХI век

Видеоразкази от първо лице на десетима русенци с активно присъствие в живота на града през ХХ и ХХI век бяха представени в Регионалния исторически музей.

Сред гостите на събитието, дело на продуцентска компания ПЕРСЕЙ/лейбъл Арена медиа/, беше и областният управител Драгомир Драганов. По негови думи подобен проект дава шанс да се запазят не просто факти и истории, а духа на един град, който винаги е бил средище на култура, просвещение и европейски устрем. „Русе е град, който носи паметта на поколения будители, творци и предприемачи, град, създал свои традиции, свои символи и свой характер“, подчерта в приветствието си Драганов. „Благодарение на вашата работа близкото миналото оживява по нов разбираем начин. Паметта на Русе излиза от архивите и влиза в живота на хората – чрез разкази, събития, срещи и споделени моменти, които ни напомнят колко богат и вдъхновяващ е пътят на нашия град“, сподели областният управител. Зад камерата са застанали русенци, които не само пазят спомени от последните 65-70 години, а и лично са участвали в обществените процеси през този период. По азбучен ред това са: Върбан Христов, Димитър Липовански, Живодар Душков, Йордан Борисов, Марко Тодоров, Минко Цочев, Руденко Йорданов, Силвия Алексиева, отец Стефан Стефанов и Явор Димитров. Научен консултант на проекта на продуцентска компания „Персей“ е директорът на Регионалния исторически музей проф. д-р Николай Ненов, а партньори в него са Регионалният исторически музей и Регионална библиотека Любен „Каравелов“. Подкрепа е оказана и по Програма „Култура“ на Община Русе. Проектът документира разказите на интервюираните и ги „запечатва“ като уникален дигитален документ без редакторска намеса. Съхранява визията, гласа, индивидуалността, емоцията на разказвача, диалогът с интервюиращия. Този „суров“ материал се запазва като архив за бъдещи научни изследвания в дигиталния масив на „Персей“, а при желание и в дигиталните масиви на партньорите – библиотеката и музея Всяко от интервютата е с продължителност около 2 часа, като ако някой иска да ги изгледа всичките ще му се наложи да отдели близо едно денонощие или по-точно 23 часа, 39 минути и 49 секунди. „Противно на днешния мейнсрийм и мода в съвременния видеоразказ – къси форми, бързо разказани истории, ние решихме да публикуваме целите интервюта. Разказите носят своите лични преживявания, приключения, знаци за времето, в което всеки от нас е живял и трябва да ги представим такива, каквито са, практически без намеса“, сподели основателят, управителят и творческият мотор на продуцентската компания Димитър Липовански. „Вие показвате, че традициите могат да бъдат модерни, че историята може да бъде интерактивна и че паметта на едно място може да обединява хора от различни поколения“, каза на Липовански областният управител Драгомир Драганов.

До идеята за реализацията на този проект се стига след безспорния успех на идеята „Памет и съпричастност. Шест украински жени разказват“, който получава над 65 000 гледания в YouTube канала на Арена медиа. „Радвам се, че имаше такъв голям интерес към нашето събирателно дело, защото ние сме събирачи на история. Анализът го оставям на времето и на хората, които разбират от това“, заяви още от своя страна Липовански и обясни, че проектът ще продължи да се развива. „Без претенции за изчерпателност, екипът на проекта положи усилия да събере на едно място имената на 47 души, живи свидетели на последните 65-70 години от почти двехилядната история на Русе. Защо от последните 70 години? Ами защото вече няма живи по-възрастни хора, свидетели и живели преди 1944 година. Изгубихме ги… За краткото време на подготовка не бе възможно да разговаряме с всички лично, за да изложим идеята си и да получим тяхното одобрение или съгласие. След старта на дейностите се обърнахме към един кръг от 15-20 души. От тях приеха и успяхме да координираме във времето снимките с 10. Защо 10 души? Както вече споменах, броят на потенциалните участници по приложения списък е няколко десетки (47) но е невъзможно този обем работа да бъде реализиран с такъв бюджет“, заяви още Липовански.

„Днес представихме един проект, в който се съдържа устна история на Русе, не за първи път говорим по тази тема в музея и не за първи път в Русе има такива свидетелства, но тук имаме един изключителен подход и видеоразкази, споделени с целия свят. Хората, които споделят с нас това имат съзнанието за миналото, историята, приносите и Русе. Всички те са влюбени в Русе“, коментира проф. Николай Ненов.

Видеата вече са публикувани в YouTube канала на Арена медиа @ ARENAMEDIABG. Поздравления бяха поднесени и от началникът на отдел „Култура“ в Община Русе Миглена Войнова.

