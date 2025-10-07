Представиха концепция за над 20 млн. лв. инвестиции в образователната, здравната и социалната сфера в Търговище

Днес, 7 октомври, в Община Търговище се състояха публичните консултации на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), с която местната администрация кандидатства.

Организатор бе Областен информационен център (ОИЦ) – Търговище, част от звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие – Североизточен регион.

В консултациите участваха кметът д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, общински съветници, представители на различни институции, медии, граждани.

Представена бе концепцията: „Подобряване на жизнената среда в община Търговище чрез инвестиции в околна среда, здравеопазване, образование и социални услуги“. Тя е на стойност от над 20 млн. лв. и в нея са заложени част от проектите, които администрацията планира да реализира по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

„Тази концепция е много по-различна. За разлика от първата ни одобрена концепция за модернизация на градската среда, в тази са включени проекти, свързани с обновяване и изграждане на социална, образователна и здравна инфраструктура. Това е така, защото такива бяха и изискванията за кандидатстване“, посочи кметът д-р Димитров. Той уточни, че всеки момент предстои и обявяването на обществените поръчки по тази първа концепция. Все още обаче са в процес на оценка концепциите на Община Добрич, в които Търговище е партньор и в които са включени проекти за благоустрояване на квартали в Търговище.

Сред включените проекти в новата концепция има такъв за обновяване и преустройство на сградата на II ОУ „Никола Й. Вапцаров“. Целта е след закриването на училището там да бъдат разкрити две нови социални услуги, насочени към възрастните хора – за възрастни с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи, както и за възрастни в невъзможност за самообслужване. Предвижда се и двете да са с капацитет от 15 места. Идеята е по проекта сградата на училището да бъде реконструирана и оборудвана, така че да отговаря на функционалните изисквания за подобни социални услуги. Ще се изгради достъпна среда, ще бъде закупено обзавеждане, дворното пространство също ще бъде обновено. Община Търговище ще търси финансиране на самите услуги по друга програма – „Развитие на човешките ресурси“.

В концепцията се предвиждат и дейности за изграждане на 19 броя социални жилища в квартал „Запад“ 3. В непосредствена близост до тях се предвижда изграждане на зелена инфраструктура на площ от около 3 дка. Ще се обособят алеи, зелени площи, ще се засадят дървета и храсти, ще създадат цветни градини и други.

Предвидено е и закупуване на оборудване за диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания за МБАЛ-Търговище.

В проектите е заложено и обновяване и модернизация на оборудването на три училища – I СУ „Св. Седмочисленици“, II СУ „Професор Никола Маринов“ и III ОУ „П. Р. Славейков“. Целта е да бъде изградена иновативна среда, която да насърчава учениците към творческо развитие и креативно мислене. Заложени са и мерки за подкрепа на процеса на десегрегация на училищата и намаляване на негативните обществени нагласи в образованието на територията на община Търговище.

Концепцията предвижда и дейности по превенция и управление на риска от наводнения. Заложено е укрепване на бреговете на река Врана в определени участъци в рамките на град Търговище, както и в село Подгорица, което е един от районите с най-висока степен на риск от наводнения.

КИТИ подлежи и на последващо оценяване и тепърва ще се решава кои проектни идеи да бъдат финансирани.

По време на обсъждането присъстващите попълниха и анкети, в които изказаха подкрепа за проектите и дадоха препоръките си за концепцията.

Апелираме гражданите да попълнят анкетата на ОИЦ – Търговище, която ще бъде активна до 10 октомври. Резултатите от нея ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Програма „Развитие на регионите“ и на Единния информационен портал.

Също 10 октомври могат да се изпращат и мнения, коментари и препоръки по концепцията на e-mail: oic_targovishte@abv.bg.

