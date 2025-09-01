Представиха книгата „Изпято по нашенски“ в Казанлък

Днес в ЛХМ “Чудомир” се състоя представянето на книгата “Изпято по нашенски“ от Лилия Димитрова и Стефка Денева.

Събитието беше организирано от Община Казанлък и събра многобройна публика.

Изданието включва над 80 песни от Казанлъшкия край. Текстовете са събрани от Лилия Димитрова, а книгата е нотирана от Стефка Денева, дългогодишен ръководител на вокална школа “Искрица“.

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева приветства Лилия Димитрова и Стефка Денева и ги поздрави от името на кмета Галина Стоянова за дългия и неуморен път до издаването на книгата.

На представянето беше изтъкнат и богатият творчески път на Лилия Димитрова – автор на поезия, проза, краезнание, исторически изследвания и пътеписи, както и сценарии за филми, излъчвани по БНТ.

Представянето на книгата, съхраняваща живото музикално наследство на региона, бе празник на казанлъшката песен и традиция и доказателство за безапелационна подкрепа на Община Казанлък към казанлъшките автори.

