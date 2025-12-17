Предсрочно възстановяват двупосочното движение по Дунав мост при Русе – Гюргево. Преминаването през двете ленти на моста ще продължи до 08.00 часа сутринта на 8 януари

Напълно възстановено ще бъде движението по Дунав мост при Русе – Гюргево днес около 16.00 часа, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който посети граничния преход и координира на терен дейностите по пускането в експлоатация на двете ленти на съоръжението. Мярката е свързана с коледно-новогодишните празници и цели преминаването както на леки коли, така и на тежкотоварни автомобили да се осъществява безпроблемно и без излишни ограничения, обясни Драганов. Той посочи, че това ще е възможно до 08.00 часа сутринта на 8 януари /четвъртък/. След това строително-монтажните работи ще продължат в следващите 320 метра от моста, в лентата за България. Припомняме, че дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. От инспекцията на терен стана ясно, че всички ремонтни дейности се изпълняват по график и няма забавяне. Предвижда се основният ремонт на българския участък на съоръжението да приключи лятото на 2026 г.

През следващите дни предстои среща при областния управител за набелязване на допълнителни мерки за облекчаване на трафика по време на коледно-новогодишните празници. Очакванията са за сериозен ръст в броя на преминаващите леки коли в посока от и към Румъния. На денонощие най-вероятно те ще надхвърлят 5000 – 6000. В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и сме готови да реагираме веднага при усложняване на пътната обстановка, коментира Драганов. Той посочи обаче че поне на този етап не се очакват проблеми. Не на последно място областният управител апелира повече от пътуващите да се възползват от възможността за онлайн заплащане на таксата за преминаване през моста.

