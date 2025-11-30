Председателят на СИБ Георги Колев поздрави хората с увреждания в Смолян и връчи отличия

Общинската структура на Съюза на инвалидите в Смолян отбеляза предстоящия 3 декември – Международен ден на хората с увреждания.

На събитието, което се проведе снощи в ресторант „Централ“, хората бяха поздравени от председателя на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ Георги Колев, кмета Николай Мелемов, регионалния председател и координатор на СИБ Петя Николова, председателя на Общинската организация Анета Шаркова, основния спомоществовател на структурата Тодор Т. Батков и др.

Колев посочи, че за втора поредна година Регионалната организация в Смолян е втора в страната за принос и цялостна дейност в социалното приобщаване на хората с увреждания в България и по брой членове.

Общинската организация на СИБ се е наложила като една от водещите организации между неправителствените за хора с увреждания, която е изключително успешна и активна и привлича постоянно нови членове.

„Все още пред нас стоят много проблеми за решаване, но ние продължаваме да се борим за решаването им, за правата и интересите на хората с увреждания“, каза още Колев. Той връчи на Мелемов плакет и грамота за личен принос в социалното приобщаване на хората с увреждания и за дългогодишна съвместна дейност и сътрудничество със СИБ. Отличието се дава за последователна социална политика между Общината и организацията на съюза, както и по повод 3 декември –Международен ден на хората с увреждания.

„За мен чест и привилегия да бъда удостоен с отличията на съюза – плакет и грамота, трогнат съм. Винаги съм казвал, че може да разчитате на мен за решаване на проблемите пред които сте изправени ежедневно. Това е начинът да направим живота Ви по-добър и по-пълноценен.

В бюджета за 2026 г. са предвидени средства за ремонт на покрива на Източното крило на Община Смолян, където се помещава офиса на СИБ в града. Пожелавам Ви здраве, сили, топлина и спокойствие“, каза в словото си Мелемов.

Грамота от СИБ за принос в социалното приобщаване на хората с увреждания получи и Анета Шаркова, която организира дейности и мероприятия в помощ на инвалидите.

Грамоти получиха и изявени членове на организацията, които постоянно подпомагат дейността на инвалидите.

За доброто настроение на хората с нелеко ежедневие се погрижиха домакините от ресторант „Централ“.

Facebook

Twitter



Shares