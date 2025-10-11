Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева връчи част от наградите на призьорите от 29-ия Благотворителен турнир по футбол за деца от социални услуги

Председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева връчи част от наградите на призьорите от 29-ия Благотворителен турнир по футбол за деца от ЦНСТДБУ, SOS детски селища и други социални услуги.

Събитието се организира от СК”Спорт за всички”-Разград с председател Здравко Душков, провежда се под патронажа на Кмета Добрин Добрев, със съдействието на Община Разград и спонсорство на фирми и институции.

Четири отбора участваха в надпреварата. Във финалната среща отборът на ЦНСТДБУ”Слънце”-Каспичан победи тимът на КЦНСТДБУ-Разград с 2:0 и спечели шампионската купа. Купи имаше и за останалите отбори. Призът за второ място отиде при КЦНСТДБУ-Разград, за трето – при ЦНСТБУ-Исперих, за четвърто – при ЦНСТДМБУ-Попово. За всеки от малките футболисти имаше медал, както и спортни екипи, а всеки от отборите получи и футболна топка. В награждаването освен председателя на Общински съвет-Разград Галина Георгиева участваха и футболистите от ПФК”Лудогорец 1945” Георги Терзиев и Агибу Камара.

Благодарствен плакет от СК”Спорт за всички” получи и директорът на КЦНСТДБУ-Разград Нели Русева, а тя връчи специална награда за две момчета от една от новите социални услуги в Разград Преходно жилище, които се включиха в тима на Комплекса.

Мачовете се проведоха в спортната зала на НПТГ”Шандор Петьофи”.

