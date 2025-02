Председателят на Общински съвет – Мездра участва в международен форум в Малта

В изпълнение на дейностите по проект „30 years Maastricht: Reflections on the past, presents and future of Europe“ („30 години Маастрихт: Размисли за миналото, настоящето и бъдещето на Европа“) председателят на Общински съвет – Мездра Яна Нинова и Михаела Горанова от Сдружение „Асоциация за развитие на алтернативен туризъм – КОРИТЕН“ взеха участие в поредното, четвърто събитие по проекта, което се проведе в Слима, Малта. Проектът, партньор по който от българска страна е Община Мездра, се финансира от Програмата на Европейската комисия „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) 2021-2027 г.

Международният форум събра 15 представители на 8 европейски държави, партньори по проекта: България, Гърция, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия и Франция. В него се включиха и повече от 55 местни участници – представители на младежки групи, професионални образователни институции, младежки лидери, политици и членове на различни граждански организации. Широкото участие подчерта целта на събитието да насърчи широка и значима ангажираност на общността около централната тема: „Как да насърчим активното участие на гражданите?“

Сред ключовите лектори бяха кметът на Слима Джон Пилоу, кметът на Община Молетай, Литва Саулиус Яунейка и Антъни Чиркоп, президент на Източния регион на Малта. Техните встъпителни обръщения не само приветстваха топло чуждестранните и местните участници, но подчертаха и важността на продължаващото европейско сътрудничество. Тази сесия беше проведена в Band Club of Sliema – културно значимо място, което привлече вниманието на местните медии и на представители на гражданското общество, като по този начин значително увеличи видимостта на събитието и обществената ангажираност към него.

Крайъгълен камък на събитието беше провокиращ дебат с участието на политици и експерти по темата за гражданското участие. Габриела Атарди Преви, депутат в Малтийския парламент, представи прогресивните подходи на Малта и по-специално нейното пионерско решение да намали възрастта за гласуване до 16 г. Тя подчерта ефективните местни стратегии за насърчаване на активното гражданство сред младите хора и очерта успешните практики на Малта в гражданското ангажиране, предоставяйки ценни уроци за други европейски общности. Този дебат улесни солиден обмен на идеи и добри практики, като подтикна участниците от различни страни да обмислят адаптивни модели, подходящи за техните местни условия.

В допълнение към тези дискусии събитието включваше интерактивни семинари, предназначени да насърчат практическия и съвместен обмен между участниците. Обсъдени бяха различни стратегии за повишаване на избирателната активност, увеличаване на достъпа на гражданите до информация и овластяване на общностите чрез подходи на участие.

Културното и образователно измерение на събитието предложи на участниците възможност да се докоснат до богатото културно наследство на Малта и оживения образователен пейзаж. Делегатите посетиха местни професионални училища, където контактуваха с ученици и преподаватели, за да получат представа за образователните подходи на Малта и съответствието им с целите за активно гражданство и професионално овластяване. Тези взаимодействия предоставиха ценни гледни точки за това как образователните институции могат да бъдат водещи в отглеждането на информирани, квалифицирани и активни граждани, които допринасят за демократичните процеси и общественото развитие.

Основен компонент от програмата на събитието беше посещението на Малтийския парламент, в който участниците се запознаха със законодателните процеси и практики на демократично управление в Малта. Те имаха възможност да обиколят парламентарните съоръжения, да участват в диалози относно функционирането на политическата система в Малта и да придобият представа за законодателните процеси, които са в основата на активното гражданство и демократичната отчетност. Тези преживявания бяха особено въздействащи за участниците от държави с различни структури на управление, като им предоставиха сравнителна представа за различните демократични практики в Европа.

Друг запомнящ се акцент беше обиколката с екскурзовод на стария град в столицата Валета, който е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Участниците посетиха ключови исторически забележителности като величествената Ко-катедрала „Св. Йоан Кръстител“, изживявайки от първа ръка историческата дълбочина на Малта и нейната роля в по-широкия европейски разказ. Това културно потапяне обогати тяхното разбиране за историята на Острова на рицарите и насърчи оценката им за европейското многообразие и общото наследство.

По време на събитието възможностите за работа в мрежа бяха стратегически интегрирани в дневния ред, позволявайки на участници от различни професионални и културни среди да се свържат смислено. Структурираните сесии за работа в мрежа предоставиха специално пространство и време за обсъждане на съвместни проекти, споделяне на опит и изграждане на устойчиви партньорства. Тези обмени не само засилиха професионалните взаимоотношения, но и засилиха личните връзки между европейските граждани, затвърждавайки основната цел на събитието за насърчаване на европейското единство и сътрудничество.

Дейностите по разпространение изиграха ключова роля за увеличаване на въздействието на събитието извън непосредствените участници. Бяха използвани ефективни стратегии за осигуряване на широко медийно отразяване и обществена осведоменост. Прессъобщенията бяха широко разпространени по местни и международни канали, докато участниците участваха активно в радио интервюта, които достигнаха до различни аудитории. Използвани бяха също социални медийни платформи за споделяне на актуализации на живо, снимки и ключови акценти, което гарантира непрекъсната ангажираност и видимост по-специално сред по-младата публика. Тези усилия за разпространение значително подобриха видимостта на събитието, достигайки до хиляди европейски граждани и насърчавайки по-широк диалог относно участието на гражданите и европейската интеграция.

Оценките, проведени анонимно сред участниците, разкриха положителни отзиви, отразяващи високи нива на удовлетворение от различни аспекти на събитието. Присъстващите дадоха висока оценка на прецизното планиране и безпроблемната логистика, като отбелязаха комфортното настаняване, качеството на културните преживявания и ангажиращия формат на семинари и дискусии. Препоръките включваха предложения за повишена гъвкавост в графиците, позволяващи допълнителни неформални взаимодействия и повече време за проучване, като по този начин се признава важността на балансирането на структурираните дейности с възможностите за лични открития.

Ключовите резултати от събитието включват практически идеи, насочени към насърчаване на по-голяма ангажираност на младите хора, приемане на бюджетиране с участие на местно ниво, създаване на приобщаващи платформи за диалог на общността и прилагане на стабилни кампании за гражданско образование. Участниците подчертаха значението на постоянната ангажираност и сътрудничество, като предложиха последващи дейности за поддържане на импулса, генериран от събитието.

Събитието в Малта подчерта трайното въздействие и значение на Договора от Маастрихт, особено в насърчаването на активното гражданско участие и европейското сътрудничество. Внимателно проектираното и ефективно проведено събитие не само отбеляза значими исторически постижения, но очерта ясни практични стратегии за справяне със съвременните и бъдещи предизвикателства, свързани с европейската интеграция. Чрез насърчаване на съвместно, активно и културно потапящо преживяване, форумът потвърди отново стойността на единството, активното гражданство и споделената отговорност при оформянето на колективното бъдеще на Европа.

Facebook

Twitter



Shares