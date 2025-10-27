понеделник, октомври 27, 2025
Председателят на ОбС в Стара Загора Ивета Лазарова обявява приемен ден веднъж месечно

Редактор

Изисква се предварително записване по телефон или имейл, приемът ще е всеки последен вторник

Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова въвежда регулярен приемен ден за граждани. Приемът ще се осъществява всеки последен вторник от месеца. Инициативата на адвокат Лазарова е в интерес на открития диалог със старозагорци, както и заради зачестилите сигнали от страна на представителите на гражданското общество.

Предварителното записване за приемния ден ще се осъществява по телефон или на имейл – тел.: 0886 840 400, (042) 600 654, emailiveta.lazarova@starazagora.bg.

Умоляват се гражданите да посочват своите 3 имена, телефон за обратна връзка и темата на разговора, с която ще дойдат. Личните им данни ще бъдат обработвани единствено за целите на организацията на приемния ден, съгласно действащото законодателство.

