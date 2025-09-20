събота, септември 20, 2025
Последни:
Региона

Председателят на Народното събрание ще бъде гост на празника в Братя Даскалови

Редактор

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще бъде официален гост на празничните тържества в община Братя Даскалови.

Киселова ще гостува по покана на кмета Иван Танев и председателя на Общинския съвет Веселин Калчев.

Събитието ще се състои днес, 20-и септември, и ще започне в 18:00 часа с тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметника на братята Димитър, Иван и Никола Даскалови. С това ще се постави началото на празничната програма, с която жителите и гостите ще отдадат почит на патроните, чието име носи населеното място.

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът на Пещера: Честит празник, България!

Редактор

В Пещера стартира саниране на пореден блок

Редактор

Честване на 140 години от Съединението на България във Варна

Редактор

Pin It on Pinterest