„Предприемчивите: Тайни на успеха“ събира вдъхновяващите лица на българския бизнес

Официалната премиера на третия алманах от поредицата „Предприемчивите: Тайни на успеха“ ще се състои на 13 ноември 2025 г. в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Изданието представя документални автобиографични разкази, подготвени от екип икономически журналисти, за живота и кариерата на дванадесет изключителни личности от българския бизнес и обществен живот.

Събитието се организира от Издателство „Постижения“ и Фондация „Постижения“, в партньорство с „Национална бизнес поща” и Съвет по предприемачество и стартъп към БТПП.

Програмата започва в 17.30 ч. с посрещане на гостите, след което в 18.00 ч. ще бъде дадено официалното начало на премиерата. Предвидено е тържествено връчване на отличия на участниците в алманаха – предприемчиви българи от бизнеса, образованието, науката и гражданския активизъм. В 19.00 ч. вечерта ще продължи с чаша вино, лични срещи и автографи от участниците и авторите на алманаха.

В третото издание участват 12 личности, номинирани от предходни участници, експерти, журналисти и ментори – хора, които се отличават не само с бизнес резултати, но и с доказано въздействие върху общности, ценности и средата около тях.

„Проектът започна като мисия – да откриваме живите истории на българската предприемчивост, не през статистики, а през лични разкази. Днес той е платформа, общност и инструмент за осмисляне на пътя, който мнозина са изминали, за да вдъхновят тези, които сега тръгват“, споделя Виктория Караабова-Стоянова, ръководител на проект „Предприемчивите“ и основател на ИК „Постижения“.

Всички истории са записани и разказани от екип икономически журналисти, които следват принципите на достоверност и уважение към личния опит и постиженията на участниците.

Алманахът „Предприемчивите: Тайни на успеха“ представя не просто биографии, а философия – предприемачеството като избор, който идва отвътре. Участниците споделят своите трудности, прозрения и уроци, които превръщат техния път в личен и обществен принос.

„Всички те споделят едно убеждение – че това, което са изградили, не е само тяхна заслуга. Те щедро отдават почит на учителите, семействата, партньорите и менторите, които са били част от техния успех. Именно това прави тези истории живи, достоверни и вдъхновяващи“, допълва Виктория Стоянова.

Средствата от продажбата на алманаха ще подкрепят каузите на Международната академия за високи постижения „Сър Исак Нютон“ и Националното движение за високи постижения. Изданието се използва и като образователен инструмент в гимназии и университети, за да вдъхнови младите хора чрез живи примери за успех, почтеност и постоянство.

„Вярвам, че успехът не е самоцел, а процес – път на себепознание, обществена полза и принос. Когато го споделим, той престава да бъде индивидуално притежание и се превръща в знание, в модел, в искра“, казва още Виктория Караабова-Стоянова.

Facebook

Twitter



Shares