Предлагат актуализация на такса-смет средно с 2 лева за имот в селата и до 5 лева за имот на месец в Пазарджик

Община Пазарджик и кметът Петър Куленски обявяват пакет от мерки за финансово стабилизиране на дейностите по чистота и устойчиво подобряване на услугата.

Предложението включва актуализация на такса битови отпадъци от 1 януари 2026 г. и връщане на ставките за данък сгради и данък МПС до нивата от периода 2020–2022 г., без допълнително увеличение.



„Знам, че темата не е популярна, но истината е, че със сегашните приходи не можем да осигурим качеството, което Пазарджик заслужава. Предлагаме поносима актуализация между 2 и 5 лева месечно на домакинство за такса смет — средно около 5.17 лв./месец в града и около 2.09 лв./месец в селата, за да приближим приходите до разходите и да спрем да трупаме огромни дефицити,“ заяви кметът Петър Куленски.



Защо е необходимо?



През последните години разходите за чистота растат заради цените на енергията и труда и заради експлоатацията на нови съоръжения за третиране на отпадъци. В Пазарджик реалните приходи от такса смет са около 11.5 млн. лв. годишно, а разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, миене/метене, сепариране, компостиране и депониране достигат ~18.6–20 млн. лв. Такса смет не е актуализирана от края на 2021 г., докато инфлацията е приблизително 38%, а минималната работна заплата почти се удвои. Хроничната разлика — 7–8 млн. лв. годишно — се покрива за сметка на други жизненоважни дейности (инфраструктура, образование, култура, спорт) и връщане на наследени задължения.



Какво вече е направено



Преди да предложи промяна в приходната част, Общината оптимизира разходите:



· Намален е договорът с „Брокс“ с 1 млн. лв. за 2024 г. и с 500 хил. лв. за 2025 г. спрямо нивата от 2023 г. и преди това.

· По договорите за третиране на отпадъци е заложена по-ниска цена на тон спрямо 2020 г., въпреки над 45% кумулативна инфлация; очакваният ефект е постигане на спестявания ~350 хил. лв. годишно в следващите 5 години.

· Създадено е общинско предприятие „Чистота“, което поема ключови дейности със собствен капацитет за повече контрол и ефективност. На финалната права е поръчката за нови сметоизвозващи камиони, миещи машини, автометачки и над 1000 нови контейнери.





От 1 януари 2026 г. се предлага актуализация на такса битови отпадъци, при която за жилищен имот в града увеличението ще бъде средно 5.17 лв. на месец (приблизително 62 лв. годишно), а в селата – средно 2.09 лв. месечно (около 25 лв. годишно). Дори и след тази промяна се предвижда поносим остатъчен недостиг до около 1 млн. лв. годишно, който общинският бюджет може да поеме, без да се компрометират други сфери.





По отношение на местните данъци се предлага връщане на данък сгради и данък МПС към нивата от периода 2020–2022 г., без допълнително увеличение. За жилищен имот в града ефектът при данък сгради е между 1.80 и 7 лв. за цялата година, а в селата – между 0.30 и 3–4 лв. годишно. И при тези стойности данък сгради в Пазарджик остава сред най-ниските в страната.



Община Пазарджик вярва, че прозрачността и честният диалог са основата на доверието между институциите и гражданите. Всяко решение, което се взема днес, е насочено към дългосрочната стабилност и развитието на града, а не към краткосрочни ефекти. Убедени сме, че само чрез открито обсъждане и взаимно разбиране можем да постигнем устойчиви решения, които да гарантират по-чист, по-подреден и финансово стабилен Пазарджик. Затова и всички предложения ще бъдат публикувани днес на сайта на Община Пазарджик и отправяме покана към жителите на общината на обществено обсъждане, което ще се проведе на 11 декември 2025 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в сградата на Общината.

Facebook

Twitter



Shares