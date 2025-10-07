Предайте опасни отпадъци на 28 и 29 октомври
Община Габрово организира втората за тази година кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.
Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специализиран пункт, който ще посети града ни на 28 и 29 октомври. Предадените опасни отпадъци ще бъдат насочени за обезвреждане или последващо третиране.
Временният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:
28 октомври 2025 г., 11:00 – 19:00 часа – паркинг пред спортна зала „Орловец“;
29 октомври 2025 г., 10:00 – 18:00 часа – междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище.
ВАЖНО: Ще бъдат приемани само опасни отпадъци от ДОМАКИНСТВАТА (в количества, присъщи на едно домакинство).
Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:
- Живаксъдържащи отпадъци
- Перилни и почистващи препарати и химикали
- Бои
- Мастила
- Лакове
- Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
- Пестицити
- Киселини
- Основи
- Разтворители
- Фотографски химични вещества и смеси
- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!