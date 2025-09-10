Пред сградата на Общината се въвеждат ограничения на движението заради IV Национален стрийтбол турнир „Shumen GT 3×3“

Ограниченията са в сила от 12 до 14 септември 2025 г.

В събота и неделя, 13 и 14 септември, в Шумен се провежда Националното състезание по стрийтбол „Shumen GT 3×3“, организирано от фондация „Гален Темелков“ и Община Шумен.

Турнирът се провежда пред административната сграда на Община Шумен, като влиза в сила задължение за временно преустановяване на движението на МПС от 8:00 ч. на 12 септември (петък) до 22:00 ч. на 14 септември (неделя) по бул. „Славянски“ – от кръстовището с ул. „Карел Шкорпил“ до кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“.

Освобождаване на паркинга пред Община Шумен на бул. „Славянски“ следва да се извърши от пешеходната пътека пред ДКТ „Васил Друмев“ до входа на кино „Арабела“ – за периода от 12 до 14 септември.

На 12 септември екипи от ОП „Строителство и благоустройство“ ще поставят вертикалната сигнализация.

Организаторите на турнира ще дадат брифинг в Община Шумен утре, 11 септември, четвъртък, в 11:00 ч.

