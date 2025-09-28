Прдстои техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Община Казанлък уведомява жителите, че на 1 октомври 2025 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

По време на проверката ще бъдат задействани сирените в населените места на територията на общината, като ще бъдат излъчени предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали “Национален сигнал за тревога” и “Национален сигнал за край на тревогата“ и съобщение за край на техническата проверка.

Целта на тренировката е да се провери техническата изправност на системата и готовността за реакция при бедствия или въздушна опасност.

Община Казанлък моли гражданите за разбиране!

