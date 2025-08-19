Празникът за 70-годишнината на Ансамбъл „Загоре“ продължава с поредно представяне на тематичния спектакъл „С корени в бъдещето“

На 15 септември представлението отново ще зарадва старозагорци и гостите на града

Спектакълът „С корени в бъдещето“, който препълни залата на Държавна опера – Стара Загора през юни, подари на многобройната публика незабравими мигове, споделени емоции и аплодисменти, които дълго ще звучат в сърцата на зрителите. Поради огромния интерес празникът за 70-годишнината на Ансамбъл „Загоре“ продължава. Представлението ще зарадва старозагорци и гостите на града на 15 септември 2025 г. в 19.00 ч. в Оперен театър – Стара Загора. Те ще могат да се насладят отново на тематичния спектакъл в три части, който ни изпраща на едно триизмерно сценично пътешествие, преминаващо през миналото, настоящето и бъдещето на „Загоре“.

Всички любители и ценители на непреходното фолклорно изкуство са поканени да преживеят историята на Ансамбъла, който продължава да черпи вдъхновение от дълбоките корени на българския фолклор, за да съхрани за идните поколения автентичната народна музика и танци.

Концертът е финансиран по програма „Нематериално културно наследство“ (професионални ансамбли и носители на нематериалното културно наследство) на Министерство на културата.

Входът е с покани, които могат да бъдат получени от касата на Оперен театър – Стара Загора от 1 септември 2025 г.

Facebook

Twitter



Shares