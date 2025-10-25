Празникът на Смилянския фасул за 23 -ти път събра хиляди посетители, гости и туристи

Празникът на Смилянския фасул за 23 -ти път събра хиляди посетители, гости, туристи и почитатели на традиционния сорт фасул.

Той бе открит днес с гръм от фасулево топче, както повелява традицията. Начало на събитието даде кметът на селото Чавдар Червенков, който поздрави присъстващите с празника. Той посочи, че в най-многолюдното селище на територията на Община Смолян за 23-ти път се провежда Празника на Смилянския фасул, който се утвърди като емблема на Смилян и Родопите. А всяка година се изпълва с нови идеи, носи радост и много емоции.

Кметът Николай Мелемов поздрави хората със знаковото събитие, което се превърна в традиция. „Фасулът е крайният продукт, но преди това има трудолюбиви хора, които полагат много усилия и благодарение на тях Смилянският фасул е марка в цяла България, а и извън нашата страна. Смилян е най-живото населено място в нашата Община затова полагаме грижи за благоустрояването му. Фасадата пред сградата на читалището вече е напълно променена, санирана и обновена. Започваме ремонт и на детската градина, подготвили сме проект за ремонт и на училището.

Всичко, което зависи от нас ще го правим, за да може Смилян да е пълно с деца и да има млади хора. Убеден съм, че жителите на селото виждат това и те също полагат усилия, Смилян да се развива“, посочи в словото си Мелемов.

Той пожела здраве и добро настроение на всички присъстващи, както и да останат с прекрасни спомени от днешния празник.

Приветствие за празника отправи и председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров.

Сред гостите на празника бяха кметове на кметства и директорът на дирекция АИО в Община Смолян Емил Дурсев.

Всички гости и жители на селото днес могат да опитат безплатно натурален, екологично чист и приготвен по специална местна рецепта Смилянски фасул. Чорбата е приготвена с над 300 кг. фасул. Тя се дарява от жителите на селото, а кметството координира дарителската кампания, приготвянето му и организира обслужването на гостите. И тази година се раздава курбан, за приготвянето на който е бил необходим над 1 тон месо.

Цената на Смилянския фасул върви от 20 лв. до 25 лв. за килограм.

Организатори на празника са Кметство- с. Смилян, НЧ „проф. д-р Асен Златаров 1927“ -Смилян, в партньорство с Община Смолян, ВЗКАЧС „Смилян“, Потребителска кооперация „Равенство“ – Смилян, мандра „Родопа Милк“ – Смилян“, Слоу фуд общност „Родопи-Смилян: традиционни храни и производствени практики от Горното поречие на р. Арда“.

Запознайте се с програмата на празника и оставащите събития на следния линк:

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/6732

