Празникът на ябълката посреща гости от България и Румъния в село Екзарх Йосиф утре

Традиционният Празник на ябълката ще се проведе за 20-и пореден път в село Екзарх Йосиф, община Борово. Той ще се състои утре /23 август/ от 11 часа в центъра на селото. Началото на празненствата ще бъде дадено от кмета на Екзарх Йосиф Илия Данев, като минути преди официалния старт ще бъде открита стена с барелефи на някои от най-именитите български възрожденци, свързани и пряко с историята на Русе и региона. Това са Баба Тонка, Захари Стоянов и Никола Обретенов. На събитието, което както винаги досега се очаква да бъде посетено от стотици гости от цялата страна, а също и от съседна Румъния, ще присъства и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Там той ще приветства организаторите и ще разговаря с жителите на населеното място по актуални теми. След официалната част ще има фолклорен концерт. Сред изпълнителите ще бъде и неповторимият Сунай Чалъков.

По традиция празникът се организира около 28 август, когато се чества Успение на Св. Богородица по стар стил. Целта на празника е гостите да научат за ролята на ябълката в човешкия живот. Затова ще има подредена изложба на ябълки от местни производители. Както е известно, от 44 акредитирани у нас сорта ябълки, в село Екзарх Йосиф се отглеждат над половината – 27. Освен това ще има кулинарна изложба на сладкиши, приготвени с вкусния плод. И още – козметични продукти, стоки за бита и домакинството, в чийто състав има ябълка. Програмата включва и много атракции за гостите. Самият празник на ябълката се смята за една от атракциите в този регион. Гостите на празника ще могат да разгледат и зоо къта в с. Екзарх Йосиф, който периодично се обогатява с нови животни. Сред обитателите му са камила, щрауси, диви прасенца, елен лопатар, благороден елен, пауни, понита. Организатор на инициативата е кметството в Екзарх Йосиф. Припомняме, че за първи път Празникът на ябълката е отбелязан през 2006 г., като заслуга за това има бившият ректор на Русенския университет проф. Атанас Митков, който впоследствие е дарил 250 броя ябълкови дръвчета, които са засадени и се отглеждат днес в един от най-големите масиви на територията на селото. Няма как да не се отбележи, че през осемте мандата на кмета Илия Данев /един от най-дълго управлявалите кметове в цялата страна/ селото бележи съществен възход. През 2013 година то се сдоби с банкомат и млекомат, на следващата година бе открита аптека и тото пункт. Година по-късно бяха направени фонтан и чешма, а през 2016 година бе открита новоизградена детска площадка и кът за отдих. През 2017 година беше открита с основен ремонт кухня на социалния патронаж, а през 2018-а площадка с 10 броя ретро автомобили, танков влекач, бронетранспортьор, гаубица, самолет А-29, черешово топче. Открит беше и параклис на името на Пророк Свети Илия. През 2019 година беше създаден и еко кът с 3 броя барбекюта с ток, вода, пейки и маси, а също и маломерно футболно игрище, волейболно игрище и детска площадка. През 2020 и 2021 година бяха открити паметници на Васил Левски и Христо Ботев, а година по-късно и паметна плоча на падналите в Руско-турската освободителна война. Тогава кметът издава и книга – село Екзарх Йосиф – най-важното в периода между 1979 и 2021 година. През 2023 година бяха създадени зоо- и етнограгски музей с 27 броя препарирани животни и над 600 броя експонати от селския бит. Миналата година пък бе направен изкуствен водопад. Така се оказва, че селото се нарежда на едно от първите места в България по опазване на културата и традициите.

Само преди няколко дни – на 20 август, бяха отбелязани и 91 години от новото име на населеното място. На 20 август 1934 година селото е преименувано от Кара Коджа Али на Екзарх Йосиф.

Посещението на румънската група през утрешния ден се осъществява изцяло със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. Сред гостите се очаква да бъдат още кметът на Борово Валентин Панайотов, председателят на Общинския съвет Пламен Симеонов, председателят на Общинския съвет в Русе и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев, както и директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям и Областната дирекция на Държавен фонд земеделие Анета Карагьозова.

