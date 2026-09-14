Празникът на Безистена в Ямбол събира музика, изкуство, занаяти и технологии

VENIAMIN ще изнесе концерт, а „Формата на музиката“ ще срещне цигулка и живопис в реално време

Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол ще отбележи своя празник на 19 септември 2026 г. с целодневна програма, посветена на музиката, съвременното изкуство, традиционните занаяти и новите технологии. Входът за всички събития е свободен.

Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на VENIAMIN от 20:00 часа на откритата сцена. Преди него, от 18:30 часа, публиката ще може да види художествено-музикалния пърформанс „Формата на музиката“.

В него виртуозната цигуларка Красимира Султанова и ямболският скулптор и художник Иван Стоянов ще създават музика и живопис едновременно. Двамата артисти ще реагират един на друг в реално време, а крайният образ ще се роди пред очите на публиката от взаимодействието между звук и цвят.

След пърформанса на сцената ще излезе VENIAMIN. Младият изпълнител, познат от „X Factor България“ и „Гласът на България“, спечели голямата награда в тринадесетия сезон на „Като две капки вода“ през 2025 г., а през 2026 г. представи дебютния си албум „Да бъда твой“.

Празникът започва още в 10:00 часа, като специален гост ще бъде Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово. Посетителите ще могат да разгледат интерактивната изложба „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“ и виртуално да посетят тюфекчийска работилница.

Между 10:00 и 13:00 часа майстор Вейлада Мутафчиева ще демонстрира традиционната техника за изработка на колани „на кори“. От 16:00 до 19:00 часа ще има работилница за гайтанени изделия, а Общинският детски комплекс – Ямбол ще организира занимания по плетене на една кука.

Програмата включва и традиционния пленер „Безистенът – място за срещи“ с участието на ученици от художествени и професионални гимназии в Сливен и Ямбол.

В зала „Безистен“ ще бъде представена и изложбата „Стъклени послания“ на Гита Маркова. Тя включва стъклени пластики и пространствени произведения, вдъхновени от българската черга, традиционната везба и нейните символи.

Събитията превръщат празника на Безистена в среща между традиция и съвременно изкуство, минало и технологии, музика и живопис, като предлагат разнообразни преживявания за жителите и гостите на Ямбол.