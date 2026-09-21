Празникът на Безистена събра в Ямбол музика, занаяти, изкуство и технологии

Виртуални преживявания, традиционни занаяти, изложби и концерт на VENIAMIN бяха част от програмата на 19 септември

Музика, изкуство, традиционни занаяти и съвременни технологии превърнаха ямболския Безистен в оживена културна сцена на 19 септември. Празникът на Културно-информационния център предложи целодневна програма, в която традициите срещнаха съвременните форми на изкуство.

Сред акцентите беше интерактивната изложба „Дигитални близнаци на занаяти от старо време“, представена от Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово. Чрез нея посетителите имаха възможност виртуално да попаднат в тюфекчийска работилница.

Традиционните занаяти присъстваха и с демонстрация на майстор Вейлада Мутафчиева, която показа техниката за изработка на колани „на кори“. Организирани бяха и творчески работилници за гайтанени изделия и плетене на една кука с участието на Общински детски комплекс – Ямбол.

Млади художници от Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен и Гимназията по строителство, архитектура, геодезия и дизайн „Кольо Фичето“ – Ямбол се включиха в пленера „Безистенът – място за срещи“.

Публиката разгледа и изложбата „Стъклени послания“ на Гита Маркова. Чрез различни техники за обработка на стъкло художничката представя съвременен прочит на мотиви, вдъхновени от българските черги, шевици и традиционни орнаменти. Експозицията ще остане в Безистена до декември.

Вечерната програма включваше пърформанса „Формата на музиката“, в който цигуларката Красимира Султанова и ямболският художник и скулптор Иван Стоянов съчетаха музика, цвят и движение в произведение, създавано на живо пред публиката.

Финалът на празничния ден беше концертът на VENIAMIN, който събра публика пред Безистена и завърши програмата с музика и настроение.

Празникът показа различните лица на Безистена – не само като историческа забележителност, а и като пространство за среща между културното наследство, съвременното изкуство и новите технологии.