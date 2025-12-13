Празник на св. Спиридон в Пловдив

На 12 декември светата Църква тържествува паметта на св. Спиридон, епископ Тримитунтски Чудотворец.

По случай празника с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света Литургия в храм „Св. Петка“ в Пловдив, където се намира параклис, посветен на Тримитунтския Чудотворец.

В съслужение с епископа бяха архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Еленко Йосифов – председател на храма, храмовото духовенство, свещеници от града и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

В ранни зори десетки боголюбиви християни изпълниха храма. Те отправиха молитви с едно сърце и уста към Всемилостивия Бог и св. Спиридон, просейки неговото застъпничество и закрила.

Част от тях се бяха подготвили с пост и покаяние, и пристъпиха със страх Божий към светите Тайни, като се причастиха с Тялото и Кръвта Христови.

В края на богослужението Белоградчишкият епископ Поликарп се обърна с вдъхновено слово, посветено на житието и подвига на св. Спиридон, епископ Тримитунтски Чудотворец. Първият викарий преподаде на всички архипастирския поздрав и светителски благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

След светата Литургия епископ Поликарп отслужи водосвет в параклиса, посветен на свети Спиридон. Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

