Празник на Св. Богородица „Всех скорбящих радост“ в Пловдив

На 24 октомври Светата православна Църква почита Чудотворната икона на Божията майка „Всех скорбящих радост”.

По случай празника Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света Литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина” в град Пловдив.

В съслужение с Владиката бяха: Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, храмовото духовенство, свещеници от града, митрополитските протодякон Илиян Александров и дякон Калоян Миндев.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Множество християни се поклониха на Чудотворната икона с надежда към Пречистата за бързо облекчение на скръбта и страданията, за изцеление и утешение, за укрепване във вярата.

На богослужбата присъстваха: г-н Микеле Санторели – председател на фондация „Творци на надежда“, д-р Катя Стоилова – директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, държавни и общински служители, общественици.

Пловдивският митрополит Николай се обърна към всички с вдъхновено слово за празника.

В края на богослужбата архипастирят на Пловдивска епархия прочете молитва към Света Богородица „Всех скорбящих радост“ за здраве и утеха на децата с увреждания.

Присъстващите деца с увреждания получиха благословение от Владиката, бяха им раздадени икони, молитвеници и детски Библии.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

