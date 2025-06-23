Празник на село Извор

В Неделя втора след Петдесетница – на Всички български светии, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений извърши чина на обновление, след основен ремонт на енорийския храм “Св. Троица” в село Извор, Бургаска духовна околия, и възглави архиерейската св. Литургия.

В съслужение с Владиката бяха архим. Димитрий, Протосингел на св. Митрополия, ст.ик Николай Димитров, Председател на храма, ст. ик Павел Гърбов, ст. ик Петър Василев, ст. ик Павлин Иванов, ст. ик Емилиян Михайлов, ст. ик Василий Симеонов, ик. Стилян Кунев, прот. Радослав Величков, свещ. Симон Димитров, протод. Александър Нешев, йеродякон Поликарп и дякон Владимир.

На богослужението присъстваха: кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов, областният управител на Бургаска област г-н Владимир Крумов, зам.кмета на община Созопол г-н Андрей Николов, кметът на село Извор г-н Владо Стоянов, жители и гости на странджанското село.

В края на св. Литургия митрополитът се обърна към миряните със слово за родните български светии. Владиката изрази своята благодарност към общинското ръководство и дарителите за отпуснатите средства, подпомогнали ремонта на храма. На всички присъстващи, с благословение бе раздаден “Библейски стослов”.

Facebook

Twitter



Shares