Празник на преп. Максим Изповедник и св. мчк Неофит в Пловдив

На 21 януари светата Църква чества паметта на преп. Максим Изповедник и на св. мъченик Неофит.

По повод празника с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, епархийският духовен надзорник Негово Високопреподобие архимандрит Максим, който празнува деня на своя небесен покровител св. Максим Изповедник, възглави божествена света Литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив.

В съслужение с архимандрита бяха йеромонах Петър Еремеев – клирик на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов – ректор на ПДСиА „Св. св. Кирил и Методий“, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Георги Славчев – епархийски съветник, свещеноиконом Любомир Траянов – архиерейски наместник на Пещерска духовна околия, свещеноиконом Георги Глухчев – баща на архимандрита, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, свещеници от града и епархията, храмовото духовенство, митрополитските протодякон Илиян Александров и дякон Калоян Миндев.

Молитвено съучастваха в светия олтар Високопреосвещеният Пловдивски митрополит Николай и Преосвещените епископи Поликарп Белоградчишки и Висарион Смолянски – викарии на Пловдивския митрополит.

Песнопенията изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

По време на причастния ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев произнесе слово за житието и духовния подвиг на св. Максим Изповедник.

В края на богослужбата Пловдивският митрополит Николай се обърна с вдъхновено слово и подчерта, че по благия Божий промисъл на днешният ден църквата почита св. Максим Изповедник и св. мчк Неофит, които са небесни покровители на последните двама блаженопочинали Български патриарси Максим и Неофит, на които дължим синовна почит, благодарност и признателност.

Архипастирят на Пловдивска епархия поздрави архимандрит Максим с празника на неговия небесен покровител св. Максим Изповедник от името на Преосвещените епископи Поликарп Белоградчишки и Висарион Смолянски, на Епархийския съвет, на администрацията, архиерейските наместници, осветения клир и Божия народ, и му благопожела дълъг живот, крепки сили и благословен успех, та угодно Богу и със същото голямо усърдие да изпълнява своето достойно пастирско служение.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

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