Празник на пчелните продукти в Плевен

От 6 до 8 ноември Плевен ще бъде домакин на Празника на пчелните продукти – събитие, което ще събере производители и любители на меда от цялата област.

Инициативата се организира от Областния пчеларски съюз – Плевен и кооперация „Плевен Мед 2023“, под патронажа на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов. Официалното откриване на събитието е в четвъртък, 6 ноември, от 10.00 часа, в пространството пред зала „Катя Попова“.

По време на празника пчелари от Плевенска област ще представят разнообразие от пчелен мед и пчелни продукти, натурална козметика и сладкарски изделия с мед. Основната идея е да се напомни за безспорните ползи за здравето, които носи меда и да се насърчи консумацията на мед и пчелни продукти.

Специален акцент в програмата на изложението ще бъде Европейската медена закуска – на 8 ноември (събота) от 9.30 ч. във фоайето на зала „Катя Попова“. Тогава гостите ще имат възможност да опитат различни вкусни изделия с мед, а за най-малките ще бъде организирана пчеларска работилница, в която ще изработват тематични сувенири.

Същия ден, 8 ноември от 13.00 ч., в зала „Катя Попова“ проф. д-р Донка Байкова, диетолог, ще изнесе открита лекция на тема „Медико-биологични достойнства на пчелния мед и пчелните продукти“. Входът е свободен.

Плевенчани и гостите на града са поканени на изложението, за да опитат и да научат повече за ценните качества на меда и пчелните продукти.

Facebook

Twitter



Shares