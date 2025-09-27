Празник на град Карнобат

На 26 септември, когато светата Църква чества успението на свети апостол и евангелист Йоан Богослов, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений възглави божествена св. Литургия по повод храмовия празник на църквата „Св. Йоан Богослов“ в град Карнобат.

Празникът на храма е и духовен празник на самия град.

В съслужение с митрополита бяха епархийските съветници ст. ик. Николай Димитров и ст. ик. Павел Гърбов – председател на храма, архиерейският наместник на Карнобатска духовна околия ст. ик. Иван Иванов, духовните надзорници ик. Йоан Петров и ик. Панайот Сотиров, както и прот. Серафим Димитров, прот. Ромил Георгиев и гостуващият свещеник ик. Павел Максимов от гр. Шабла и архидякон Поликарп.

Храмът бе изпълнен с множество богомолен народ, дошъл да почете небесния покровител на града и да съучаства в общата радост.

В края на Литургията митрополит Арсений произнесе архипастирско слово, в което говори за живота, служението и духовното наследство на свети апостол и евангелист Йоан Богослов – апостола на любовта, който ни остави завета: „Да любим един другиго“. Владиката пожела Божията благодат и молитвите на светеца да укрепват вярващите в Карнобат и целия край.

