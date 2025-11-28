Празниците са близо с най-новата ексклузивна серия тениски и аксесоари от Go to Burgas

Броени дни преди Никулден и съвсем близо до коледните празници брандът Go to Burgas ви представя свежа, нова серия продукти.

Тениски с уникален и запомнящ се дизайн, шапки и спортни чанти вече може да бъдат открити в Туристически информационен център – Часовника. Идеята и реализацията им са на Общинско предприятие „Туризъм“, Община Бургас.

Ексклузивната серия е разработена в духа на оригинална градска визия, която може да намери място в гардероба и сърцето на всеки. Тениските се предлагат в два цвята – бели и черни, в универсална номерация, като са използвани материи от висок клас. Гларуси, октоподи и колоритни рибари „оживяват“ върху аксесоарите и ги правят незабравим спомен от Бургас!

Специално за представянето на новите визии бе реализирана и фотосесия съвместно с децата от комплекс „Даунтаун“ в морския град. „ДаунТаун“ е проект за приобщаващо обучение на деца и младежи със синдром на Даун от област Бургас. В него е създадена защитена среда, в която децата, техните родители, социалните работници, местният бизнес, неправителствените организации и държавата работят заедно, за да създадат устойчив модел за пълноценен живот и трудова реализация на хората със синдром на Даун в България.

Децата с усмивки влязоха в ролята на модели, за което им благодарим от сърце! За локации бяха избрани емблематични и любими места в Бургас, а фотографиите са дело на Николина Бахчеванова и с подкрепата на екипа на комплекса с основател и ръководител Феодора Иванова.

Облечете се в духа на Бургас и подарете емоция!

