Празнично работно време на Плувен комплекс Хасково

Плувният комплекс в Хасково няма да работи в празничните Коледни и Новогодишни дни. 24, 25, 26 и 31 декември 2025 година и 1 и 2 януари 2026 година ще бъдат почивни дни за екипа на Плувен комплекс Хасково. През останалите дни до края на настоящата година басейнът ще бъде отворен за любителите на плувните спортове. 

От ОП „Спорт, отдих и туризъм“ пожелават на всички жители и гости на Хасково щастливи празнични дни и успешна Нова година!   

* Снимката е от проект „Хасково- моят вдъхновяващ град!“, осъществен с подкрепата на Община Хасково, Програма заподпомагане на младежки дейности.

