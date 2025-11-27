Празнични емоции в Ямбол – елхата грейва на 9 декември

Община Ямбол кани всички жители и гости на града на 9 декември на централния площад, за да запалим заедно светлините на коледната елха.

Празничната програма ще започне в 17:30 часа с концерт-спектакъла „Любов без граници“ на квартет Destiny – Гергана Алексиева (цигулка), Венета Гудева (цигулка), Александрина Митева (виола) и Мая Михайловска (виолончело). Четирите изящни изпълнителки ще покажат как класическата музика може да звучи модерно, динамично и впечатляващо.

След концерта, от 18:00 часа, във втората част на програмата ще се присъединят децата от вокална формация „До Ре Ми-ни“ при ОУ „Любен Калавелов“ с ръководител Веса Ефева. Малчуганите и Дядо Коледа ще внесат празнично настроение и ще поздравят присъстващите. Своето поздравление ще отправи и кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Вечерта ще продължи със специално лазерно шоу с музика и анимации – едно от най-очакваните събития в празничния календар. Тази година спектакълът ще предложи напълно нови визуални ефекти, светлинни картини и тематични анимации, които ще озарят фасадата на сградата на общинската администрация. Посетителите ще могат да се насладят на синхрон между светлина, цвят и звук, създаващ истинска празнична магия. Шоуто обещава да бъде по-пищно, по-ярко и по-запомнящо се от всякога.След това ще бъдат запалени светлините на 13-метровата кавказка ела, която и тази година ще блести в центъра на града.

През целия месец декември Ямбол ще предлага богата празнична програма с участието на всички културни институции в града. Тази година коледната украса ще бъде допълнена с нови елементи, за да създаде още по-вълнуваща празнична атмосфера.Община Ямбол очаква своите жители и гости, за да споделим заедно светлите зимни празници!

