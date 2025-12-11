Празнични безплатни пешеходни обиколки на Варна

В навечерието на коледно-новогодишните празници жителите и гостите на Варна са поканени да се включат в две безплатни опознавателни обиколки на града, организирани на 26 и 27 декември, съобщават от дирекция „Туризъм“ към Община Варна.

На 26 декември (петък) от 16:00 ч. ще се проведе празнична пешеходна обиколка на английски език. Желаещите ще имат възможност да разгледат централната част на града и да научат любопитни факти за историята, архитектурата и духа на Варна, докато се потапят в празничната атмосфера и светлинните декорации.

На следващия ден – 27 декември (събота) от 16:00 ч. – по повод Стефановден ще се състои и безплатна пешеходна обиколка на български език. Турът ще представи значими архитектурни и исторически обекти в централната част на Варна.

И двете разходки са подходящи за всички, които желаят да усетят зимната празнична атмосфера и да научат повече за културното наследство на морската столица. „Да споделим коледния дух и магията на зимна Варна заедно!“, призовават от дирекция „Туризъм“.

