Празнична вечерня в храм „Св. Йоан Рилски“ – Търговище

В навечерието на празника в чест на небесния покровител на целия български народ – светия преподобен Йоан Рилски Чудотворец, Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан възглави празничната вечерня в храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище.

Заедно с архиерея служиха председателят на храма ставрофорен иконом Славчо Проданов – архиерейски наместник на Търговищка духовна околия, иконом Живко Георгиев – председател на варненския храм „Св. Петка“, иконом Бисер Христов – председател на търговищкия храм „Успение Богородично“, икономите Антоний Андонов, Димитър Байков и Анатоли Тодоров, както и дякон Георги Нейчев. Песенно богослужбата беше украсена от сборна група от клиросни певци с диригент Тодор Тодоров.

Сред официалните лица на празничното богослужение бяха инж. Йоан Пеев – областен управител на Област Търговище и д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище.

Проповед на Високопреосвещения митрополит Йоан в навечерието на празника на свети Йоан Рилски вижте на официалния канал на Варненска и Великопреславска света митрополия в YouTube:

Изготви: Георги Великов

Facebook

Twitter



Shares