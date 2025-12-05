Празнична трапеза с Ути Бъчваров ще радва старозагорци

Истински кулинарен празник ще се състои на 10 декември 2025 г. (сряда) от 17.00 ч. Площадът пред Община Стара Загора ще бъде изпълнен с музика, танци и изкушения за небцето, приготвени от обичания готвач Ути Бъчваров. Проявата е част от програмата на Община Стара Загора за коледните празници.

А какво е празник без хора̀ и песни, които да развеселят жителите и гостите на града. В празника ще участват самодейни групи от читалищата НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Митьо Станев – 1929“ с. Малко Кадиево, НЧ „Пробуда – 1928“ с. Змейово, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, както и професионалният общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Под сръчните ръце на майсторките от народните читалища – най-сладките баници, с вкуса на замесени спомени и светли благопожелания.

А наложен Змейовски пелин и вина-еликсири ще Ви бъдат предложени от винарна от село Змейово.

