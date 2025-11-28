Празнична програма за м. декември на Община Хасково

Дядо Коледа ще пристигне в Хасково на 5 декември, за да се срещне с най-усмихнатите деца – #ДецатаНаХасково. Празничното запалване на светлините на Коледната е само едно от десетките събития в Хасково, които ще превърнат декември в месец на вълнуващи срещи, усмивки и веселие. Община Хасково пожелава щастливи празнични дни на всички!

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2025 г.

5 – 31 декември пл. „Свобода“

ТРАДИЦИОНЕН КОЛЕДЕН БАЗАР ХАСКОВО 2025

1 декември (понеделник)

17:30 ч. ХГ „Форум“

„Адвокати във времето“ – изложба по случай 100 години от създаването на Първи адвокатски съвет – Хасково и 146 години от създаването на Адвокатска колегия – Хасково

2 декември (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

НАШАТА ГОЛЯМА ФРЕНСКА СВАТБА

от Жан Жак Брикер и Морис Ласег

Режисьор: Асен Блатечки

С участието на: Герасим Георгиев-Геро, Светлана Бонин, Димитър Живков – Живак, Рада Кайрякова, Христо Бонин

3 декември (сряда)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

„Кино в библиотеката”- прожекция на документално и късо кино

4 декември (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Клуб на дейците на културата представя книгата „Завръщане в Александрия“ на Росен Кукушев, по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

17:30 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково

„Варвара, Сава, Никулден“ – тематична беседа по повод началото на зимните празници

5 декември (петък)

11:00 ч. НЧ „Светлина – 2024“ – Хасково

„Приказка за традициите“ – отбелязване на зимните празници Варвара, Сава, Никулден

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Петя Чорчопова представя книгата на Кирил Соколов “Чудесата на Тета“

18:00 Ч. ПЛ. „СВОБОДА“

ПРАЗНИЧНО ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕНА KОЛЕДНАТА ЕЛХА И СРЕЩА С ДЯДО КОЛЕДА

6 декември (събота)

13:00 ч. Ритуална зала, с. Узунджово

Кулинарна изложба по повод Никулден, организирана от НЧ „Цвят – 1898″, с. Узунджово

8 декември (понеделник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Петък вечер“ – постановка с участието на Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев и Стоян Дойчев

8 – 12 декември

РИМ – Хасково, Лекционна зала

„Коледа в музея“ с Народен оркестър при Община Хасково, отдел „Етнография“ при РИМ – Хасково и деца от училищата в община Хасково

9 декември (вторник)

17:00 ч. Къща музей „Кирково училище“

Откриване на изложба на Арт-школа „Вълшебен цвят“ към НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково

10 декември (сряда)

16:00 ч. РИМ – Хасково, ет. 2

ПОЛКЪТ НА ПРОБИВИТЕ

Откриване на временна експозиция по случай 140 години от създаването на Десети пехотен Родопски полк в партньорство с ДВИА – Велико Търново и с участието на Военно формирование 52 740 Хасково

17:30 ч. Зала „Спартак“

СПОРТИСТ НА ГРАДИНАТА – голямото годишно състезание за деца и родители от Община Хасково

17:30 ч. Зала „Хасково“

Издателство „Изида“ и Светлана Николова представяткнигата „Очите на Марта“

18:30 ч. Зала „Дружба“

Благотворителен концерт и базар „Живот без диализа за Христо“ с участието на Росица Делева, Ивана Бойчева, Соня Немска, Екстра Нина и други.

11 декември (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум“

Традиционна коледна изложба на Дружеството на хасковските художници

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Клуб на дейците на културата представя книгите „Живей високо“ и „Момина скала“ на Таня Кашева, по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

11 – 14 декември (четвъртък – неделя)

ОП „Младежки център“ – Хасково

X Национален фестивал на коледната и новогодишна песен, Хасково 2025 – под патронажа на кмета на Община Хасково

13 декември (събота)

11:00 ч. НЧ „Изгрев – 1900“, с. Книжовник

Детско коледно тържество, кулинарна изложба и Коледен базар

16 декември (вторник)

13:00 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш

„Коледна работилница” – изработка на сурвачки, съвместно с ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Пенсионерски клуб, с. Конуш

18:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Коледен концерт на Мажоретен състав при ОП „Младежки център“ – Хасково и Духов оркестър при Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково

„С най-голямо уважение“ – постановка на Драматичен театър – Пловдив с участието на Камен Донев и дружина

17 декември (сряда)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Юбилейна творческа вечер на д-р Драгомир Мирчев, организирана от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

18:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Благотворителен коледен концерт на ОП „Младежки център“ – Хасково, съвместно с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково

18 декември (четвъртък)

11:00 ч. Честване на 181 г. от рождението на Капитан Петко Войвода – почетен гражданин на Хасково, пред паметника на Войводата

14:30 ч. НЧ „Пейо Яворов – 1982“ – Хасково

Откриване на изложба на коледни картички и сурвачки, изработени от участниците в Трети конкурс „От Коледа до Васильовден“, награждаване на отличените в конкурса и концерт на детските състави при читалището

17:30 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково

Коледен концерт с участието на певческата група при НЧ „Аспарух Лешников-2015“ – Хасково и кулинарен конкурс за тематични ястия от зимните празници

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, Камерна зала

Geneva & Yanchev представят „Празниците идват…“ – музикална продукция

18 – 19 декември (четвъртък – петък)

10:00 ч. Киносалон, с. Узунджово

Коледен благотворителен базар, организиран от НЧ „Цвят – 1898“ и ОУ „Л. Каравелов“, с. Узунджово

19 декември (петък)

11:00 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш

„Коледа” – тържество на НЧ „Пробуда – 1925“ и Пенсионерски клуб, с. Конуш

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Гюлгюн Гайгаджова представя книгата си „Културното наследство на помаците в Гоцеделчевско“

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, Камерна зала

Коледна продукция на класа по флейта и пиано с преподавател Теодора Стоянова

20 декември (събота)

10:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково

„Коледно пътуване“ – танцов спектакъл на СК „Хасково – 1996“ и Формация бални танци при ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

10:30 ч. НЧ „Надежда – 2025“, с. Мандра, Коледна работилница

11:00 ч. НЧ „Изгрев – 1900“, с. Книжовник, Коледуване

11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

СПАСИТЕЛИТЕ НА КОЛЕДА

Детски спектакъл с Дядо Коледа

Участват: Стефана Дункова, Нелина Михайлова, Илиян Диков

12:00 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково

Изработка на сурвачки, коледни сувенири и украшения

16:00 ч. НЧ „Зора – 1982“ – Хасково

„Коледен звън“ – празничен концерт с участието на Женски народен хор „Зора-Зорница“, Школа за народно пеене „Зора-Зорничка“ при НЧ „Зора – 1982“ – Хасково и Фолклорен клуб „Славяни“

18:00 ч. Киносалон, с. Узунджово

Представителен концерт на детски танцов състав „Веселие“, организиран от НЧ „Цвят – 1898“, с. Узунджово, по програма „Читалища“ на Община Хасково

22 декември (понеделник)

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, камерна зала

Коледна продукция на класа по пиано с преподавател Татяна Славчева

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„СимфоРок – музика, общност и хармония“ – коледен концерт на Камерен оркестър Хасково и група Хангар 42, по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

24 декември (сряда)

11:30 ч. НЧ „Светлина – 2024“ – Хасково

Изработка на сурвачки

НЧ „Отец Паисий – 1925“ – с. Войводово – Коледуване – в полунощ срещу Коледа, коледари обикалят всички къщи в с. Войводово и наричат за здраве стопаните

25 декември (четвъртък)

09:30 ч. НЧ „Цвят – 1898“, с. Узунджово

Коледуване

17:00 ч. НЧ „Васил Левски – 1927“, с. Орлово

Коледен концерт с участието на фолклорните групи и народния оркестър към читалището

26 декември (петък)

12:30 ч. НЧ “Отец Паисий – 1926”, с. Николово

Новогодишно тържество с участието на фолклорната група при читалището

31 декември (сряда)

23:30 ч. пл. „Свобода“

ПРАЗНИЧНО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2026 ГОДИНА – Новогодишно веселие със специалното участие на фолклорния певец Петър Кираджийски

24:00 ч. пл. „Свобода“

Новогодишни фойерверки и празнично новогодишно хоро по случай настъпването на Новата 2026 година

ОБЩИНА ХАСКОВО ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ И ЩАСТЛИВИ ПРАЗНИЦИ!

