Празнична програма за м. декември на Община Хасково
Дядо Коледа ще пристигне в Хасково на 5 декември, за да се срещне с най-усмихнатите деца – #ДецатаНаХасково. Празничното запалване на светлините на Коледната е само едно от десетките събития в Хасково, които ще превърнат декември в месец на вълнуващи срещи, усмивки и веселие. Община Хасково пожелава щастливи празнични дни на всички!
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2025 г.
5 – 31 декември пл. „Свобода“
ТРАДИЦИОНЕН КОЛЕДЕН БАЗАР ХАСКОВО 2025
1 декември (понеделник)
17:30 ч. ХГ „Форум“
„Адвокати във времето“ – изложба по случай 100 години от създаването на Първи адвокатски съвет – Хасково и 146 години от създаването на Адвокатска колегия – Хасково
2 декември (вторник)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
НАШАТА ГОЛЯМА ФРЕНСКА СВАТБА
от Жан Жак Брикер и Морис Ласег
Режисьор: Асен Блатечки
С участието на: Герасим Георгиев-Геро, Светлана Бонин, Димитър Живков – Живак, Рада Кайрякова, Христо Бонин
3 декември (сряда)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
„Кино в библиотеката”- прожекция на документално и късо кино
4 декември (четвъртък)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Клуб на дейците на културата представя книгата „Завръщане в Александрия“ на Росен Кукушев, по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
17:30 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково
„Варвара, Сава, Никулден“ – тематична беседа по повод началото на зимните празници
5 декември (петък)
11:00 ч. НЧ „Светлина – 2024“ – Хасково
„Приказка за традициите“ – отбелязване на зимните празници Варвара, Сава, Никулден
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Петя Чорчопова представя книгата на Кирил Соколов “Чудесата на Тета“
18:00 Ч. ПЛ. „СВОБОДА“
ПРАЗНИЧНО ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕНА KОЛЕДНАТА ЕЛХА И СРЕЩА С ДЯДО КОЛЕДА
6 декември (събота)
13:00 ч. Ритуална зала, с. Узунджово
Кулинарна изложба по повод Никулден, организирана от НЧ „Цвят – 1898″, с. Узунджово
8 декември (понеделник)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Петък вечер“ – постановка с участието на Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев и Стоян Дойчев
8 – 12 декември
РИМ – Хасково, Лекционна зала
„Коледа в музея“ с Народен оркестър при Община Хасково, отдел „Етнография“ при РИМ – Хасково и деца от училищата в община Хасково
9 декември (вторник)
17:00 ч. Къща музей „Кирково училище“
Откриване на изложба на Арт-школа „Вълшебен цвят“ към НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково
10 декември (сряда)
16:00 ч. РИМ – Хасково, ет. 2
ПОЛКЪТ НА ПРОБИВИТЕ
Откриване на временна експозиция по случай 140 години от създаването на Десети пехотен Родопски полк в партньорство с ДВИА – Велико Търново и с участието на Военно формирование 52 740 Хасково
17:30 ч. Зала „Спартак“
СПОРТИСТ НА ГРАДИНАТА – голямото годишно състезание за деца и родители от Община Хасково
17:30 ч. Зала „Хасково“
Издателство „Изида“ и Светлана Николова представяткнигата „Очите на Марта“
18:30 ч. Зала „Дружба“
Благотворителен концерт и базар „Живот без диализа за Христо“ с участието на Росица Делева, Ивана Бойчева, Соня Немска, Екстра Нина и други.
11 декември (четвъртък)
17:30 ч. ХГ „Форум“
Традиционна коледна изложба на Дружеството на хасковските художници
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Клуб на дейците на културата представя книгите „Живей високо“ и „Момина скала“ на Таня Кашева, по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
11 – 14 декември (четвъртък – неделя)
ОП „Младежки център“ – Хасково
X Национален фестивал на коледната и новогодишна песен, Хасково 2025 – под патронажа на кмета на Община Хасково
13 декември (събота)
11:00 ч. НЧ „Изгрев – 1900“, с. Книжовник
Детско коледно тържество, кулинарна изложба и Коледен базар
16 декември (вторник)
13:00 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш
„Коледна работилница” – изработка на сурвачки, съвместно с ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Пенсионерски клуб, с. Конуш
18:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
Коледен концерт на Мажоретен състав при ОП „Младежки център“ – Хасково и Духов оркестър при Община Хасково
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково
„С най-голямо уважение“ – постановка на Драматичен театър – Пловдив с участието на Камен Донев и дружина
17 декември (сряда)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Юбилейна творческа вечер на д-р Драгомир Мирчев, организирана от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
18:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
Благотворителен коледен концерт на ОП „Младежки център“ – Хасково, съвместно с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково
18 декември (четвъртък)
11:00 ч. Честване на 181 г. от рождението на Капитан Петко Войвода – почетен гражданин на Хасково, пред паметника на Войводата
14:30 ч. НЧ „Пейо Яворов – 1982“ – Хасково
Откриване на изложба на коледни картички и сурвачки, изработени от участниците в Трети конкурс „От Коледа до Васильовден“, награждаване на отличените в конкурса и концерт на детските състави при читалището
17:30 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково
Коледен концерт с участието на певческата група при НЧ „Аспарух Лешников-2015“ – Хасково и кулинарен конкурс за тематични ястия от зимните празници
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, Камерна зала
Geneva & Yanchev представят „Празниците идват…“ – музикална продукция
18 – 19 декември (четвъртък – петък)
10:00 ч. Киносалон, с. Узунджово
Коледен благотворителен базар, организиран от НЧ „Цвят – 1898“ и ОУ „Л. Каравелов“, с. Узунджово
19 декември (петък)
11:00 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш
„Коледа” – тържество на НЧ „Пробуда – 1925“ и Пенсионерски клуб, с. Конуш
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Гюлгюн Гайгаджова представя книгата си „Културното наследство на помаците в Гоцеделчевско“
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, Камерна зала
Коледна продукция на класа по флейта и пиано с преподавател Теодора Стоянова
20 декември (събота)
10:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково
„Коледно пътуване“ – танцов спектакъл на СК „Хасково – 1996“ и Формация бални танци при ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
10:30 ч. НЧ „Надежда – 2025“, с. Мандра, Коледна работилница
11:00 ч. НЧ „Изгрев – 1900“, с. Книжовник, Коледуване
11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
СПАСИТЕЛИТЕ НА КОЛЕДА
Детски спектакъл с Дядо Коледа
Участват: Стефана Дункова, Нелина Михайлова, Илиян Диков
12:00 ч. НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ – Хасково
Изработка на сурвачки, коледни сувенири и украшения
16:00 ч. НЧ „Зора – 1982“ – Хасково
„Коледен звън“ – празничен концерт с участието на Женски народен хор „Зора-Зорница“, Школа за народно пеене „Зора-Зорничка“ при НЧ „Зора – 1982“ – Хасково и Фолклорен клуб „Славяни“
18:00 ч. Киносалон, с. Узунджово
Представителен концерт на детски танцов състав „Веселие“, организиран от НЧ „Цвят – 1898“, с. Узунджово, по програма „Читалища“ на Община Хасково
22 декември (понеделник)
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858″ – Хасково, камерна зала
Коледна продукция на класа по пиано с преподавател Татяна Славчева
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„СимфоРок – музика, общност и хармония“ – коледен концерт на Камерен оркестър Хасково и група Хангар 42, по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.
24 декември (сряда)
11:30 ч. НЧ „Светлина – 2024“ – Хасково
Изработка на сурвачки
НЧ „Отец Паисий – 1925“ – с. Войводово – Коледуване – в полунощ срещу Коледа, коледари обикалят всички къщи в с. Войводово и наричат за здраве стопаните
25 декември (четвъртък)
09:30 ч. НЧ „Цвят – 1898“, с. Узунджово
Коледуване
17:00 ч. НЧ „Васил Левски – 1927“, с. Орлово
Коледен концерт с участието на фолклорните групи и народния оркестър към читалището
26 декември (петък)
12:30 ч. НЧ “Отец Паисий – 1926”, с. Николово
Новогодишно тържество с участието на фолклорната група при читалището
31 декември (сряда)
23:30 ч. пл. „Свобода“
ПРАЗНИЧНО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2026 ГОДИНА – Новогодишно веселие със специалното участие на фолклорния певец Петър Кираджийски
24:00 ч. пл. „Свобода“
Новогодишни фойерверки и празнично новогодишно хоро по случай настъпването на Новата 2026 година
ОБЩИНА ХАСКОВО ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ И ЩАСТЛИВИ ПРАЗНИЦИ!