Празнична програма на Община Варна за 6 септември – 140 години от Съединението на България

И тази година на пл. „Независимост“ ще се проведе историческа възстановка на събитията от 1885 година

Община Варна организира празничната програма за 6 септември, когато отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Съорганизатори на събитията са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

В 10:00 ч. пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ започва възпоменанието за 6 септември 1885 година с полагане на венци и цветя с военен ритуал.

В 10:30 ч. от паметната плоча тръгва шествие, което ще се движи по бул. „Мария Луиза“ до паметника на загиналите в Сръбско-българската война (в градинката до Археологическия музей). Там в 11:00 ч. ще бъде отслужена заупокойна молитва и церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.

Като част от празничната програма от 13:00 ч. на сцена „Раковина“ в Морската градина ще се проведе XIX Областен празник на фолклорното изкуство „Песни на брега“ с участието на любителски състави и изпълнители от общините на Варненска област. Организатор е Народно читалище „Македония – 2005“.

Историческа възстановка на събитията от 1885 година ще започне в 18:00 ч. на пл. „Независимост“ в центъра на града. И тази година актьори ще пресъздадат момента, в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Организатори са Народно читалище „Стара Варна – 2010“, фондация „Стара Варна“.

Facebook

Twitter



Shares