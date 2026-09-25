Празничен обяд за 150 души в Свищов по повод „Свищовски лозници“

Инициативата на кмета Генчо Генчев се провежда ежегодно в първия ден от празниците на града

Празничен обяд за 150 души от социално уязвими групи беше раздаден пред храм „Св. Троица“ в Свищов по повод празниците на града „Свищовски лозници“.

Инициативата е на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев и по традиция се провежда в първия от празничните дни.

Храната беше благословена от архиерейския наместник отец Руслан Личев. Кметът Генчев и ресорният заместник-кмет д-р Анелия Димитрова поздравиха хората, дошли на място.

„Този жест към Вас е израз на внимание, с който искаме да споделим заедно празничния дух и да си пожелаем здраве и благополучие за жителите на цялата община“, заяви д-р Генчев.

Празничен обяд за 150 души

Кметът изрази благодарност и към служителите на Домашния социален патронаж за труда, който полагат ежедневно, както и за подготовката на храната за инициативата.

Тази година менюто включваше супа със свинско месо, кебапче, кюфте и ориз със зеленчуци, кекс с какао, безалкохолна напитка и хляб.

Храната беше предварително опакована, което улесни раздаването ѝ на хората.

С инициативата Община Свищов отново постави акцент върху вниманието към социално уязвимите жители и споделянето на празничния дух по време на „Свищовски лозници“.